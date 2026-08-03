Navijači Hajduka bijesni na svog miljenika: 'Nekad smo se držali do Gospe'

Nogometaši Varaždina u susretu su 1. kola HNL-a kao domaćini svladali splitski Hajduk 2:1. Strijelci za Varaždin bili su Mario Mladenovski (53) i Luka Mamić (62), a za Hajduk Rokas Pukštas (56).

Nakon neuspješnih nastupa u eurokupovima prije tri dana Varaždin i Hajduk ponudili su "kamilicu" u prvih 45 minuta tijekom kojih se praktički čitavo vrijeme igralo između dva kaznena prostora bez ijedne izgledne prilike za pogodak da bi drugo poluvrijeme donijelo mnogo energičniju predstavu i tri pogotka unutar samo devet minuta.

Navijači Hajduka, naravno, bili su bijesni nakon utakmice, a svoje su nezadovoljstvo izrazili komentarima na Facebook stranici Hajduka.

"Hvala udruzi NH na prekrasnih 20 godina...Ovo je evolucijski napredak..."

"Iskreno se nadam kako je ovo zadnja utakmica "boli ga ku*ac" Livaje! Inače hvala udruzi na sustavnom uništavanju kluba. Hvala Torcidi u kojoj sam i sam bio na još jednoj kazni koja će uslijediti nakon bakljade i paljenja stolica na tuđem stadionu! Inače novca imamo na bacanje, bravo! Najvažnije je što će sad 90% navijača udariti po treneru, a u bit problema neće ni taknuti!"

"Prodajte Rokasa, žao mi momka s kakvim kretenima igra"

"Sezona nije ni počela, a za nas već završila"

"Slijedi ispadanje iz Europe, pa borba za 4. mjesto, to je naša realnost. Kup četvrtfinale, možda polufinale. Uredno svake godine spržimo 30-ak milijuna eura i nitko nije odgovoran ni za što. Volio bih se i ja tu zaposlit. Za usporedbu, Varaždin potroši 6 milijuna s identičnim rezultatima."

"GARCIA OUT!"

"Dajte povišicu skautima i sportskom direktoru jer ovo što oni dovedu bi se vjerojatno ostavilo nogometa da ih Hajduk nije doveo."

"Mrzitelji Garcije, htjeli ste Livaju, dobili ste Livaju, pa evo nam svima rezultat, ja obožavam Livaju ali on nije više igrač koji je nekad bio"

"Nekad smo se držali do Gospe", neki su od komentara.

Hajduk u četvrtak očekuje europsko gostovanje u Litvi Žalgirisu iz Vilniusa u sklopu trećeg pretkola Konferencijske lige.