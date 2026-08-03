Ovo je osam mjesta u kuhinji s najviše klica, a jedno redovito preskačete kad čistite

Svoju kuhinju vjerojatno smatrate čistim prostorom. Ipak, ispod sjajnih površina kriju se nevidljivi neprijatelji - bakterije i virusi. Stručnjaci upozoravaju da su upravo predmeti koje svakodnevno koristimo, a često previdimo tijekom čišćenja, najveća žarišta klica. Otkrivamo osam predmeta i površina u vašoj kuhinji koji su prljaviji nego što mislite i kako ih pravilno očistiti.

1. Spužve

Zbog svoje porozne strukture, spužve zadržavaju vlagu i čestice hrane, idealno okruženje za bakterije poput E. coli, salmonele i stafilokoka. Prljava spužva može kontaminirati sve što dotakne. Stručnjaci preporučuju zamjenu svakih tjedan do dva.

Redovito je dezinficirajte potapanjem u ocat, pranjem u perilici posuđa ili zagrijavanjem u mikrovalnoj pećnici. Važno je da spužva bude potpuno mokra prije stavljanja u mikrovalnu kako bi se izbjegao rizik od zapaljenja.

2. Kuhinjske krpe

Često imaju više uloga: njima brišemo ruke, sušimo posuđe i čistimo proliveno. Problem je što brzo upijaju vlagu i bakterije te ih mogu širiti s jedne površine na drugu. Istraživanja su pokazala prisutnost bakterija na više od 90 posto kuhinjskih krpa.

Mijenjajte krpu svakodnevno, a obavezno nakon brisanja površina na kojima je bilo sirovo meso. Perite ih na minimalno 60 °C i izbjegavajte omekšivač jer on može smanjiti moć upijanja i tako zapravo zadržati mikroorganizme. Temeljito ih osušite, jer vlažna okolina potiče novi rast bakterija, piše Good Housekeeping.

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3. Daske za rezanje

Peremo ih nakon svake upotrebe, no problem je u zarezima od noža. Te pukotine mogu zarobiti bakterije, posebno nakon pripreme sirovog mesa, što stvara rizik od unakrsne kontaminacije. Istraživanja pokazuju da na daskama za rezanje može biti i do 200 posto više bakterija nego na dasci WC školjke.

Preporučuje se korištenje odvojenih dasaka: jedne za meso, druge za povrće. Nakon upotrebe operite ih vrućom vodom i deterdžentom, a plastične zamijenite čim se na njima pojave duboki utori.

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4. Ručke hladnjaka

Rijetko razmišljamo o ručki hladnjaka, a nju neprestano dodirujemo, često usred kuhanja prljavim rukama. To je čini prikrivenom točkom prijenosa klica.

Masnoća od kuhanja također se taloži na ručki, stvarajući ljepljivi sloj. Brzo brisanje dezinfekcijskim sredstvom ili krpom od mikrovlakana s toplom vodom trebalo bi postati dio vaše svakodnevne rutine, osobito nakon pripreme obroka.

5. Sudoper i odvod

Sudoper može biti jedno od najprljavijih mjesta. Ostaci hrane, stajaća voda i vlaga omogućuju razmnožavanje bakterija poput salmonele. Na dnu se može stvoriti biofilm, sluzavi sloj bakterija.

Odvod je posebno problematičan jer nakuplja masnoće. Redovito ribajte sudoper vrućom vodom i sredstvom za čišćenje, a jednom tjedno ga dezinficirajte. U odvod povremeno ulijte kipuću vodu kako biste spriječili nakupljanje ostataka.

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6. Višekratne vrećice za kupnju

Ekološki su prihvatljive, no mogu postati izvor zaraze ako se ne peru. Studije pokazuju da ogromna većina ljudi nikada ne pere svoje višekratne vrećice. U njima se mogu zadržati bakterije sa sirovog mesa ili neopranog povrća, ali i one pokupljene s blagajničkih traka ili iz prtljažnika automobila.

Perite platnene vrećice u perilici nakon svake upotrebe, a one od čvršćih materijala ručno toplom vodom i sapunom. Važno je dobro ih osušiti i čuvati na hladnom mjestu.

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7. Posudice za sol i papar

Svi ih ukućani dodiruju tijekom jela, često neopranim rukama. Istraživanja su pokazala da su među najkontaminiranijim predmetima u kućanstvu. Rizik predstavljaju tijekom sezone prehlada i gripe jer se virusi lako prenose.

Najbolje ih je prebrisati dezinfekcijskom maramicom prije i nakon obroka, a barem jednom tjedno isprazniti, temeljito oprati u vrućoj vodi i dobro osušiti prije ponovnog punjenja.

8. Brtve i poklopci blendera

Lako je zaboraviti na gumenu brtvu ispod oštrica ili na utore poklopca. Vlaga i ostaci hrane mogu se tamo zarobiti, stvarajući leglo plijesni i bakterija. Budući da su ti dijelovi izvan vidokruga, često se preskaču tijekom čišćenja.

Stvorite naviku da nakon svake upotrebe potpuno rastavite blender, operete svaki dio vrućom vodom i sapunom, koristeći malu četkicu za teško dostupna mjesta, te pustite da se sve potpuno osuši prije ponovnog sastavljanja.

Održavanje higijene u kuhinji ne svodi se samo na brisanje radnih površina. Obraćanje pažnje na ove često zanemarene predmete ključno je za sprječavanje širenja klica i očuvanje zdravlja. Uključivanjem ovih koraka u svoju rutinu, vaša kuhinja neće samo izgledati čisto, već će to doista i biti.

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