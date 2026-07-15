Ovako se pravilno čisti: Zanemareni detalj na prozoru može izazvati veliku štetu

Priprema doma za kišu i vlagu važan je dio održavanja. Provjeravaju se krovovi i oluci, no jedan sićušan, gotovo neprimjetan detalj često ostaje zanemaren.

Riječ je o odvodnim otvorima na dnu prozorskih okvira, malim prorezima čija je uloga ključna za ispravno stanje doma. Ignoriranje ovog jednostavnog zadatka održavanja može dovesti do značajnih oštećenja i neočekivano visokih troškova popravka, piše Southern Living.

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Što su odvodni otvori i zašto su presudni?

Odvodni otvori, poznati i kao drenažni kanali, maleni su prorezi smješteni na dnu vanjskog dijela prozorskog okvira. Njihova je temeljna funkcija iznimno važna: omogućiti vodi koja se nakuplja unutar okvira - bilo od kiše ili kondenzacije - da sigurno oteče van.

Kada se ti kanali začepe prljavštinom, prašinom, lišćem ili insektima, voda ostaje zarobljena, a posljedice mogu biti razorne. Voda tada prodire u zidove, uzrokuje ljuštenje boje, oštećuje gipsane ploče i može dovesti do truljenja drvenih konstrukcija. Stajaća voda ujedno stvara idealno okruženje za razvoj plijesni i gljivica, što ugrožava kvalitetu zraka u domu i predstavlja zdravstveni rizik.

Dugotrajna vlaga oštećuje i sam prozor, uzrokujući koroziju metalnih dijelova i propadanje brtvi, čime se smanjuje energetska učinkovitost i skraćuje životni vijek stolarije.

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Vodič za čišćenje

Održavanje prohodnosti ovih kanala jednostavan je zadatak. Preporučuje se obavljati ga dvaput godišnje, u proljeće i jesen.

Potreban alat

Za čišćenje je potrebno pripremiti usisavač s uskim nastavkom, staru četkicu za zube, bočicu s raspršivačem i vodom, krpu od mikrovlakana te tanak predmet poput ispravljene spajalice ili čačkalice. Komprimirani zrak također može biti od pomoći.

Postupak čišćenja

Postupak započinje lociranjem odvodnih otvora na dnu okvira. Pomoću usisavača potrebno je ukloniti svu suhu prljavštinu i prašinu iz kanala. Nakon toga, unutrašnjost kanala istrlja se starom četkicom za zube i toplom vodom kako bi se odvojila zapečena nečistoća. Slijedi ključni dio: provjera samih otvora. Ispravljenu spajalicu potrebno je pažljivo gurnuti kroz prorez kako bi se razbili i uklonili eventualni čepovi. Pri tome je važno postupati nježno da se ne bi oštetio profil.

Nakon što je put mehanički oslobođen, kanal i otvori ispiru se vodom iz bočice s raspršivačem. Potrebno je provjeriti otječe li voda slobodno s vanjske strane. Ako se zadržava, postupak se ponavlja. Važno je napomenuti da se za ovaj zadatak ne smije koristiti visokotlačni perač jer on može potisnuti vodu u osjetljivu strukturu prozora. Na kraju je potrebno sve temeljito posušiti čistom krpom.

Učestalost održavanja

Iako je princip čišćenja isti, materijal okvira diktira nijanse u održavanju. PVC i aluminijski prozori najjednostavniji su za održavanje. Za njihovo čišćenje dovoljna je blaga otopina vode i neutralnog deterdženta, a važno je izbjegavati agresivna sredstva poput razrjeđivača ili acetona koji mogu trajno oštetiti površinu.

Drveni prozori zahtijevaju nešto više pažnje. Nakon čišćenja blagom sapunicom, preporučuje se drvene dijelove premazati posebnim sredstvima za njegu koja štite drvo od vlage i UV zračenja. Preporučuje se redovito provjeravati stanje laka kako bi se na vrijeme sanirala oštećenja i spriječilo prodiranje vlage u strukturu. Redovitim čišćenjem odvodnih otvora osigurava se njihova pravilna funkcija i sprječavaju se potencijalno skupa oštećenja.

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