Ogrebotine na laminatnim podovima možete popraviti: Ovako im vratite izvornu ljepotu

Laminatni podovi popularan su izbor u domovima zbog svoje izdržljivosti i privlačnog izgleda. Ipak, unatoč otpornom zaštitnom sloju, s vremenom se i na njima pojavljuju neizbježni tragovi korištenja - ogrebotine.

Bilo da su uzrokovane pomicanjem namještaja ili dječjom igrom, ove nesavršenosti mogu narušiti dojam prostora. Međutim, pojava ogrebotine ne podrazumijeva nužno potrebu za skupom zamjenom dasaka. Postoji niz metoda kojima je moguće učinkovito sanirati oštećenja i vratiti podu prvobitni sjaj, piše Southern Living.

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Procjena štete kao ključan prvi korak

Prije samog postupka popravka, ključno je pažljivo procijeniti štetu. Nisu sve ogrebotine iste, a odabir pogrešne metode može biti neučinkovit.

Metoda sanacije ovisit će o tome jesu li oštećenja samo površinska i zahvaćaju prozirni zaštitni sloj, ili se radi o dubokim brazdama koje su probile dekorativni sloj. Opće pravilo je krenuti s najmanje invazivnim pristupom; često se pokaže da su jednostavna rješenja iznenađujuće učinkovita za manje estetske nedostatke.

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Rješenja za površinske ogrebotine

Za sitne, jedva vidljive linije rješenje se često može pronaći među predmetima u kućanstvu. Jedna od poznatijih metoda uključuje korištenje običnog oraha. Dovoljno je prepoloviti ga i polovicom lagano trljati preko oštećenja. Prirodna ulja iz oraha popunit će i potamniti ogrebotinu, čineći je gotovo nevidljivom.

Sličan učinak ima i bijela pasta za zube, koja djeluje kao blagi abraziv. Potrebno je nanijeti malu količinu paste na meku krpu, nježno je utrljati i zatim višak ukloniti vlažnom krpom. Kao alternativa, na tržištu postoji širok izbor specijaliziranih proizvoda poput markera i voštanih bojica. Markeri dolaze u brojnim nijansama drva, a preporuka je odabrati onu koja je za nijansu tamnija od samog poda. Ogrebotinu je potrebno obojiti, a višak boje odmah obrisati. Voštane bojice ispunjavaju ogrebotinu voskom, a nakon nanošenja područje je potrebno ispolirati suhom krpom kako bi se površina izjednačila.

Popravak dubokih oštećenja i udubljenja

U slučaju dubokih ogrebotina koje su prodrle kroz dekorativni sloj, jednostavne metode popravka više nisu dostatne. Rješenje leži u specijaliziranim setovima za popravak laminata koji sadrže tvrdi vosak. Ovi kompleti obično uključuju blokove voska u različitim bojama, mali topionik na baterije i špatulu.

Postupak zahtijeva preciznost i strpljenje. Prvo je potrebno temeljito očistiti oštećeno područje. Zatim se, promatrajući uzorak na podu, odabiru boje voska koje mu najviše odgovaraju; često je potrebno pomiješati dvije ili tri nijanse. Pomoću uključenog topionika otapaju se komadići voska te se kap po kap ispunjava oštećenje. Dok je vosak još relativno mekan, priloženom špatulom pažljivo se uklanja sav višak.

Nakon što se vosak stvrdne, područje se polira mekom krpom. Alternativa vosku je kit za drvo, koji se stvrdnjava na zraku i predstavlja dugotrajnije rješenje. Nanosi se špatulom, a nakon sušenja se po potrebi lagano brusi kako bi se savršeno stopio s ostatkom poda.

Prevencija kao najbolja strategija

Iako su metode popravka učinkovite, najbolja strategija uvijek je prevencija. Nekoliko jednostavnih promjena može drastično smanjiti rizik od novih oštećenja.

Nezaobilazan korak je postavljanje filcanih podložaka ispod nogu namještaja, posebice stolica i stolova. Preporučuje se postavljanje kvalitetnih otirača ispred ulaznih vrata kako bi se spriječilo unošenje pijeska i kamenčića koji djeluju kao brusni papir. Redovito usisavanje i brisanje poda ključni su jer se time uklanjaju abrazivne čestice. Prilikom pomicanja teškog namještaja, potrebno ga je podići, a ne povlačiti po podu. Vlasnicima kućnih ljubimaca savjetuje se redovito podrezivanje noktiju kako bi se izbjegla oštećenja.

Ogrebotine na laminatu mogu biti estetski problem, ali one nipošto ne predstavljaju kraj životnog vijeka poda. Bilo da se radi o sitnoj crtici ili dubljem oštećenju, uz malo truda, strpljenja i prave alate, moguće je vratiti podu njegovu izvornu ljepotu.

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