Stop tvrdokornim naslagama: Učinkovito očistite rešetke štednjaka uz provjerene metode

Zaprljane rešetke štednjaka, prekrivene tvrdokornim slojevima zagorjele hrane i masnoće, čest su izazov u održavanju kuhinje, a njihovo se čišćenje nerijetko odgađa. Iako se često pretpostavlja da ovaj zadatak zahtijeva agresivna kemijska sredstva i sate napornog ribanja, postoje znatno jednostavniji pristupi.

Primjenom provjerenih metoda i uobičajenih kućanskih sastojaka, rešetkama se može vratiti prvobitni sjaj za otprilike 30 minuta, uz minimalan napor, piše Southern Living.

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Važnost redovitog čišćenja

Osim estetskog dojma, čiste rešetke štednjaka ključne su za sigurnost i funkcionalnost kuhinjskog prostora. Nakupljeni ostaci hrane i masnoće nisu samo vizualno neprivlačni, već mogu ispuštati neugodan miris pri svakom paljenju plamenika. Kod plinskih štednjaka takve naslage predstavljaju i potencijalnu opasnost od požara.

Što se čišćenje duže odgađa, mrlje postaju tvrdokornije, a njihovo uklanjanje zahtijeva više vremena i energije. Stoga je preporučljivo čistiti rešetke čim se primijeti nakupljanje nečistoća, idealno jednom tjedno u slučaju česte upotrebe štednjaka.

Čišćenje uz ocat i deterdžent

Jedna od najučinkovitijih i najbržih metoda uključuje kombinaciju alkoholnog octa i deterdženta za posuđe. Ova kombinacija uspješno otapa masnoću i omekšava zagorjele ostatke, čime se njihovo uklanjanje značajno olakšava. Prije početka postupka, nužno je provjeriti jesu li rešetke potpuno hladne i jesu li svi plamenici isključeni.

Rešetke se potom uklanjaju sa štednjaka. Potrebno je pripremiti sudoper, kadu ili dovoljno veliku posudu u koju se rešetke mogu potopiti. Posuda se napuni vrućom vodom te se dodaje šalica octa i nekoliko kapi deterdženta za pranje posuđa.

Rešetke se potope u pripremljenu otopinu i ostave se namakati otprilike 30 minuta. Za to vrijeme kiselina iz octa i aktivni sastojci deterdženta razgradit će masnoću. Nakon namakanja, površina rešetki lagano se istrlja spužvicom ili četkom za ribanje. Većina prljavštine trebala bi se ukloniti bez velikog napora. Na kraju, rešetke je potrebno temeljito isprati pod mlazom čiste vode kako bi se uklonili svi ostaci otopine i prljavštine. Prije vraćanja na štednjak, treba ih obrisati suhom krpom ili papirnatim ručnikom.

Foto: Freepik

Rješenja za najtvrdokornije naslage

Ako su rešetke izrazito zaprljane i metoda s octom nije dovoljna, može se primijeniti pasta od sode bikarbone. Soda bikarbona pomiješa se s malo vode kako bi se dobila gusta pasta koja se nanosi izravno na rešetke, posebno na mjesta s najtvrdokornijim mrljama te se ostavlja da djeluje 20 minuta.

Soda bikarbona djeluje kao blagi abraziv i snažan odmašćivač. Nakon toga, rešetke se istrljaju četkom, isperu i osuše. Za još jači učinak, nakon nanošenja paste rešetke se mogu poprskati octom, što će izazvati kemijsku reakciju pjenjenja koja dodatno pomaže u razgradnji nečistoća.

Za najteže slučajeve može se koristiti i amonijak, ali uz izniman oprez. U tom se postupku rešetke stavljaju u čvrstu plastičnu vreću s dvije žličice amonijaka, vreća se dobro zatvori i ostavi preko noći u prozračenom prostoru. Pare amonijaka razgradit će nečistoće, a sljedeći dan rešetke je dovoljno samo isprati.

Prilagodite pristup materijalu

Prije čišćenja važno je znati od kojeg su materijala napravljene rešetke kako bi se izbjegla oštećenja. Rešetke od lijevanog željeza iznimno su izdržljive, ali sklone su hrđanju ako se ne održavaju pravilno. Ne bi ih trebalo dugo namakati.

Nakon čišćenja potrebno ih je temeljito osušiti i premazati tankim slojem biljnog ulja radi zaštite od korozije. Emajlirane i porculanske rešetke osjetljivije su na grebanje, stoga treba izbjegavati korištenje metalnih ili žičanih četki. Za njihovu su obradu idealne mekše četke i najlonske spužvice. Rešetke od nehrđajućeg čelika najjednostavnije su za održavanje jer su otporne na hrđu i oštećenja.

Preporučuje se brisanje prolivene tekućine i ostataka hrane čim se rešetke ohlade, čime se sprječava stvaranje tvrdokornih naslaga i dugoročno olakšava održavanje.

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