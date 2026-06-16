'Kraljica čistoće' otkriva kako lako spriječiti neugodne mirise iz kante za smeće

S dolaskom toplijeg vremena, održavanje čistoće i svježine doma postaje prioritet. Posebnu pozornost zahtijevaju kante za smeće, koje ljeti mogu postati izvor neugodnih mirisa i leglo insekata. Lynsey Crombie, stručnjakinja poznata kao "Kraljica čistoće", nudi jednostavno i ekonomično rješenje za ovaj čest problem.

S porastom temperatura, određena područja u kućanstvu zahtijevaju znatno više pažnje. Jedno od takvih kritičnih mjesta je kanta za smeće, koja bez redovitog održavanja brzo može postati izvor problema. Crombie je podijelila nekoliko korisnih savjeta za suočavanje s ljetnim izazovima čišćenja. Njezini se savjeti temelje na upotrebi cjenovno pristupačnih proizvoda i svakodnevnih kućanskih potrepština, piše Mirror.

Problem neugodnih mirisa i insekata

Tijekom toplih mjeseci, visoke temperature ubrzavaju proces razgradnje organskog otpada u kantama za smeće. Kombinacija topline, vlage i ostataka hrane stvara idealne uvjete za razmnožavanje bakterija, poput E. coli i salmonele, čime se kanta pretvara u potencijalni izvor zaraze. Neugodan miris koji se pritom širi posljedica je procesa raspadanja i privlači muhe te druge insekte koji u otpadu pronalaze mjesto za polaganje jajašaca.

Ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere, ovaj problem može eskalirati i dovesti do najezde muha i crva, što predstavlja estetski i zdravstveni rizik za ukućane. Zbog toga je redovito i pravilno održavanje kanti ključno za ugodan i higijenski čist dom tijekom ljeta.

Učinkovito rješenje iz kuhinje

Kao rješenje za problem neugodnih mirisa i insekata, Lynsey Crombie preporučuje nekoliko jednostavnih trikova. "Važno je redovito prati kante vrućom vodom i deterdžentom, uz dodatak dezinficijensa ili alkoholnog octa, kako biste ih temeljito očistili", savjetuje, osobito tijekom toplijeg vremena.

"Jedan od mojih najdražih trikova je posipati jednu do dvije žlice sode bikarbone na dno čiste i suhe kante prije nego što stavite novu vrećicu", ističe i naglašava važnost čvrsto zatvorenih poklopaca kako bi se neutralizirali mirisi i spriječilo privlačenje muha.

Foto: Pexels

Soda bikarbona je prirodni dezodorans alkalne prirode koji učinkovito neutralizira kisele mirise nastale razgradnjom hrane. Dovoljno je posuti jednu do dvije žlice po dnu čiste i suhe kante prije umetanja nove vrećice za smeće. Ova metoda može biti učinkovita i do tri mjeseca, no zbog mogućnosti curenja iz vrećica, preporučuje se češće ponavljanje postupka, otprilike jednom tjedno.

Primjena eteričnih ulja i prirodnih repelenata

Osim sode bikarbone, u borbi protiv neugodnih mirisa i muha mogu pomoći i druga prirodna rješenja. Crombie preporučuje i upotrebu eteričnih ulja za održavanje svježine bez korištenja jakih kemikalija.

"Za dodatnu svježinu i odbijanje insekata, dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja limuna, eukaliptusa ili čajevca na dno kante", predlaže. Kao alternativu nudi i drugi pristup: "Ulje možete nakapati i na vatu te je postaviti između vrećice i stijenke kante." Navedena ulja imaju i prirodna antibakterijska svojstva te djeluju kao učinkovit repelent za insekte. Sličan učinak imaju ulja lavande i metvice, koja je osobito djelotvorna protiv voćnih mušica.

Crombie također predlaže natapanje vate u ulje citronele i postavljanje u blizini kante. Alternativno, vata se može staviti u zatvorenu staklenku s probušenim rupama na poklopcu. Mirisni štapići s citronelom ili vrećice koje odbijaju muhe također mogu biti korisni za zaštitu šireg područja oko kante.

Stručnjakinja za čišćenje također predlaže natapanje vate u ulje citronele i postavljanje u blizini kante. Alternativno, vata se može staviti u zatvorenu staklenku s probušenim rupama na poklopcu. Mirisni štapići s citronelom ili vrećice koje odbijaju muhe također mogu biti korisni za zaštitu šireg područja oko kante.

POGLEDAJTE GALERIJU