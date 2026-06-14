Trajno uklonite smeđe mrlje u WC školjci: Stručnjakinja za čišćenje savjetuje ove metode

Neugledne smeđe mrlje u WC školjci predstavljaju estetski problem koji mnogi žele riješiti. Iako se ne radi o nečemu opasnom po zdravlje, takve naslage mogu stvoriti pogrešan dojam o razini higijene u domu.

Smeđe mrlje u WC školjci čest su problem u mnogim kućanstvima, posebice u područjima s tvrdom vodom. Rješenje, međutim, ne mora uključivati agresivne kemikalije. Stručnjakinja za čišćenje Lynsey Crombie, na društvenim mrežama poznata kao 'Kraljica čistoće', podijelila je savjete za trajno uklanjanje ovih mrlja. Navela je da je to jedno od najčešćih pitanja koja dobiva te je ponudila "dva zaista brza načina" kako ih eliminirati pomoću predmeta dostupnih u većini kućanstava, piše Mirror.

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Što uzrokuje smeđe mrlje?

Prije predstavljanja rješenja, važno je razumjeti uzrok problema. Lynsey Crombie tvrdi da te mrlje nisu ono što ljudi najčešće misle. "Smeđe mrlje su kamenac, to nije prljavština. Zato ćete htjeti koristiti nešto kiselo, što će razgraditi taj kamenac", objasnila je.

Tvrda voda, bogata mineralima poput kalcija i magnezija, glavni je krivac. Kada voda u školjci ispari, minerali se talože na površini porculana, stvarajući tvrdokorni, kredasti sloj.

Boja tih naslaga može varirati. Dok su bijele ili žućkaste naslage čisti kamenac, smeđa ili crvenkasta boja najčešće upućuje na prisutnost željeza i hrđe u vodi. S vremenom te naslage postaju sve tvrđe i teže za ukloniti standardnim sredstvima za čišćenje.

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Učinkovite metode za blistavu školjku

Stručnjakinja Lynsey Crombie podijelila je dvije metode koje jamče uspjeh u borbi protiv ovih tvrdokornih naslaga. Prva se oslanja na snagu prirodne kiseline, dok je druga mehaničko rješenje koje ne oštećuje keramiku.

Limunska kiselina

"Ključ za ovo je korištenje limunske kiseline", ističe Crombie, objašnjavajući da njezina kisela priroda otapa minerale učinkovitije od mnogih komercijalnih proizvoda.

Ako su naslage zaista tvrdokorne, Lynsey savjetuje da se u školjku istrese cijela kutija od 250 grama. "Ostavite je preko noći, a ujutro kada dođete, kamenac će biti potpuno razgrađen. Trebate samo pustiti vodu u WC-u", pojasnila je postupak. Za tvrdokornije ostatke može se upotrijebiti i WC četka.

Crombie je također upozorila na čestu pogrešku: "Moj glavni savjet je: molim vas, nemojte koristiti izbjeljivač. Znam da ćete mi svi reći 'ali Lynsey, zbog izbjeljivača izgleda kao da je nestalo'. Izgleda kao da je nestalo, ali on se ne rješava kamenca, samo ga izbijeli pa će se uvijek vratiti. Limunska kiselina će ga se riješiti i spriječiti da se ponovno pojavi." Osim toga, limunska kiselina je ekološki prihvatljiva i sigurna alternativa agresivnim kemikalijama.

Kamen plovućac za WC

Druga metoda koju Lynsey preporučuje su specijalizirani štapići s kamenom plovućcem. "Ako imate stvarno velik problem s kamencem, možete koristiti kamen plovućac. Oni su poput onih koje biste koristili na stopalima za uklanjanje tvrde kože, ali ovi su zapravo dizajnirani za WC školjku", kaže.

"Samo navucite gumenu rukavicu, stavite štapić u WC školjku i jednostavno ribajte", dodala je i istaknula zašto su sigurni za upotrebu: "Oni nisu abrazivni, tako da neće ogrebati vašu školjku."

Naglasila je kako je metoda izuzetno učinkovita. "Jednom kad nestane, nestalo je", tvrdi Lynsey, dodajući da je nakon toga potrebno samo redovito održavanje. Za kraj, savjetuje kako održavati alat: "Dobro ga operite s malo antibakterijskog deterdženta za suđe, pustite da se osuši, a zatim ga stavite u vrećicu koja se može zatvoriti za sljedeći put." Iako su bili u WC školjci, uz pravilnu dezinfekciju mogu se koristiti iznova, što ih čini isplativom investicijom.

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