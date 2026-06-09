Stručnjakinja savjetuje: Zaboravite na plijesan u perilici uz ove tri jednostavne navike

Mnogi su se susreli s istim problemom: izvadite svježe oprano rublje iz perilice, a umjesto mirisa čistoće dočeka vas neugodan, ustajali miris. Iako ste koristili kvalitetan deterdžent i omekšivač, sav trud može pokvariti skriveni neprijatelj unutar uređaja – plijesan.

Riječ je o gljivici koja uspijeva u toplim, vlažnim i mračnim uvjetima, upravo onakvima kakvi nastaju u bubnju i na gumenim brtvama perilice nakon svakog ciklusa pranja. Dobra vijest je da se problem može spriječiti bez skupih sredstava i kompliciranih postupaka.

Stručnjakinja za čišćenje i autorica bloga Pretty Handy Girl, Brittany Bailey, tvrdi da svoju perilicu održava besprijekorno čistom i bez tragova plijesni već više od deset godina, a da ju je temeljito očistila svega dva puta.

"Što biste rekli kada bih vam rekla da sam unutrašnjost svoje perilice u deset godina čistila samo dvaput? Istina je. Jedini put kada sam to morala učiniti bilo je nakon što je perilica tijekom renovacije više od mjesec dana stajala zatvorena u garaži", napisala je.

Svoju metodu sažela je u tri jednostavne navike koje svatko može usvojiti.

Prvi i najvažniji korak: Obrišite gumenu brtvu

Nakon svakog pranja potrebno je obrisati unutarnju stranu vrata, a posebno gumenu brtvu. Upravo se ondje najčešće zadržava voda i upravo se na tom mjestu plijesan najčešće prvo pojavljuje.

Suhom krpom prijeđite preko cijele površine brtve, a zatim je lagano povucite prema sebi kako biste očistili i skrivene nabore. Posebnu pozornost posvetite otvorima za odvod vode na donjem dijelu brtve jer se u njima nakupljaju vlaga, dlačice i ostaci deterdženta.

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Ovaj postupak traje manje od minute, a značajno smanjuje mogućnost razvoja plijesni. Ako se zanemari, plijesan može prodrijeti duboko u materijal brtve, ostavljajući trajne crne mrlje i uzrokujući oštećenja koja se više ne mogu ukloniti. S vremenom takva brtva gubi funkciju, što može dovesti do curenja vode i potrebe za skupom zamjenom.

Redovitim brisanjem ne održavate samo higijenu perilice, nego i produžujete njezin vijek trajanja.

Ključ je u cirkulaciji zraka: Ostavite vrata otvorenima

Druga navika koju vrijedi usvojiti jest ostavljanje vrata perilice otvorenima nakon vađenja rublja.

Ako vrata zatvorite odmah nakon pranja, toplina i vlaga ostaju zarobljene u bubnju, stvarajući idealne uvjete za razvoj plijesni i bakterija. Kako bi se unutrašnjost perilice potpuno osušila, zrak mora slobodno cirkulirati.

Mnogi vjeruju da pranje na visokim temperaturama uklanja sve mikroorganizme, no to je samo djelomično točno. Iako vruća voda uništava dio bakterija, istodobno stvara veliku količinu pare i vlage. Ako se vrata odmah zatvore, para se kondenzira i stvara okruženje pogodno za razvoj plijesni.

Stručnjaci preporučuju da vrata ostanu otvorena najmanje pola sata nakon završetka ciklusa, a idealno je da budu odškrinuta sve dok perilica nije u uporabi. Ako se uređaj nalazi u ormariću ili skučenom prostoru, pokušajte osigurati barem minimalan protok zraka.

Ne zanemarujte ladicu za deterdžent

Treći korak odnosi se na ladicu za deterdžent i omekšivač, mjesto koje mnogi često zaboravljaju održavati.

Nakon svakog pranja preporučuje se izvući ladicu i ostaviti je da se osuši na zraku. Još je bolje povremeno je potpuno izvaditi, isprati pod mlazom vode kako biste uklonili ostatke sredstava za pranje te je tek nakon sušenja vratiti na mjesto, piše Mirror.

Kombinacija vlage, deterdženta i omekšivača s vremenom stvara ljepljive naslage koje predstavljaju idealno hranilište za plijesan i bakterije. Takve naslage ne uzrokuju samo neugodne mirise, nego se njihove čestice tijekom sljedećih ciklusa mogu ponovno isprati u bubanj i završiti na rublju.

Usvajanje ove tri jednostavne navike ne zahtijeva gotovo nikakav dodatni trud, a dugoročno donosi vidljive rezultate. Perilica će ostati čišća, rublje će dulje zadržati svjež miris, a problem plijesni mogao bi postati stvar prošlosti.

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