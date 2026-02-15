Ova područja u domu idealno su okruženje za plijesan: 'Opasnost se često zanemaruje'

Zabrinjavajuće novo istraživanje otkrilo je kako izloženost otrovnoj plijesni može imati desetljećima dug utjecaj na zdravlje pluća. Tim sa Sveučilišta u Bristolu utvrdio je da izloženost plijesni u djetinjstvu može smanjiti funkciju pluća sve do odrasle dobi, naglašavajući opasnost koja se često zanemaruje u stambenim prostorima.

U sklopu istraživačkog projekta "Djeca devedesetih", znanstvenici su pratili djecu tijekom tri desetljeća. Rezultati su pokazali da su sudionici, deset godina nakon izloženosti plijesni u dobi od 15 godina, imali za pet posto smanjenu funkciju pluća.

Poznato je da život u vlažnim i pljesnivim prostorima uzrokuje niz zdravstvenih problema, uključujući respiratorne infekcije poput aspergiloze, astmu i alergije. Plijesan, mikroskopska gljivica, uzrokuje ove probleme ispuštanjem tisuća mikroskopskih otrovnih čestica u zrak.

Znakovi koji bi mogli upućivati na to da ste pogođeni plijesni u kućanstvu uključuju dugotrajan kašalj, sviranje u prsima ili osjećaj nedostatka zraka. Ostali simptomi uključuju pogoršanje astme i drugih respiratornih stanja ili onih koja uključuju upalu dišnih putova.

Savjeti stručnjaka za prevenciju plijesni

Dr. Raquel Granell, jedna od autorica nove studije sa Sveučilišta u Bristolu, u razgovoru za Daily Mail istaknula je da postoje koraci koje svatko može poduzeti kako bi svoj dom održao bez plijesni ili barem smanjio rizik od njezina nastanka.

"Prvo pravilo kojeg bih se držala jest da je svaka plijesan koju možete osjetiti mirisom ozbiljna plijesan i ne želite da dođe do te faze", rekla je. "Najbolji način za prevenciju plijesni je prozračivanje, stoga obavezno otvarajte prozore, posebno u kuhinji i kupaonici."

Dodala je još jedan važan savjet: "Pokušajte ne sušiti odjeću u zatvorenom prostoru, a ako to ipak činite, poduzmite mjere opreza. Ostavite prostor između odjevnih predmeta i koristite toplu, prozračenu prostoriju. Ako to nije moguće, svakako koristite odvlaživač zraka."

Najrizičnija mjesta u kući

Kuhinjski uređaji poput perilica posuđa, hladnjaka i mikrovalnih pećnica "glavne su zone plijesni" zbog stalne vlage i izloženosti vodi. Kada se kuhinjski aparati ne pregledavaju i ne suše redovito, zaostala vlaga može uzrokovati širenje plijesni na druga područja, što dovodi do alergijskih reakcija i iritacija kod osoba s astmom i drugim problemima s disanjem.

Robert Weltz iz agencije za inspekciju plijesni RTK Environmental Group, istaknuo je da se plijesan s ovih uređaja može proširiti na druge dijelove vašeg doma, što može biti štetno za zdravlje. No, nije samo kuhinja problematična.

Kupaonski umivaonici, tavani, podrumi, pa čak i drveni podovi nisu sigurni od plijesni. Plijesni je obično potrebno samo jedan do dva dana da počne rasti, iako mogu proći tjedni ili mjeseci da se pojave očitiji znakovi poput neugodnih mirisa i vidljivih mrlja.

Tavan je, primjerice, žrtva takozvanog "efekta dimnjaka", koji se događa kada se topli zrak diže do najviše točke u vašem domu, noseći sa sobom vlagu. To može uzrokovati nakupljanje vlage, stvarajući idealno okruženje za rast plijesni. Podrumi su također najčešći dio kuće sklon poplavama, što donosi visoku razinu vlage. Weltz savjetuje provjeru zidova, prostora ispod podnih obloga i unutar izolacijskih materijala u podrumima svakih nekoliko mjeseci.

Crna plijesan je najopasnija vrsta

Iako su mnoge vrste plijesni štetne, najteži oblik, crna plijesan, proizvodi opasne kemijske spojeve zvane mikotoksini. Kada se opetovano udišu, oni mogu uzrokovati kognitivna oštećenja, promjene raspoloženja, simptome slične astmi, glavobolje, bolove u mišićima i autoimune reakcije.

Kada tijelo otkrije toksine, poput spora u zraku, imunološki sustav pokreće masovnu obranu, šaljući oluju upalnih kemikalija zvanih citokini. Ovi citokini mogu putovati cijelim tijelom putem krvotoka i doći do svakog organskog sustava, uključujući endokrini sustav i mozak. Plijesan tako pokreće upalu, oštećuje tkiva i napada vitalne stanice i neurone.

Ako se u kući pojave znakovi plijesni, Weltz predlaže pranje područja vodom i deterdžentom. Odvlaživači zraka i ventilatori također mogu pomoći u smanjenju vlage i sušenju područja. Međutim, ako je zahvaćeno područje veće od otprilike pola kvadratnog metra, najbolje je angažirati profesionalnu tvrtku za čišćenje.

Tragični slučajevi kao upozorenje

Posljedice izloženosti plijesni mogu biti kobne, što potvrđuje slučaj dvogodišnjeg Awaaba Ishaka, koji je u prosincu 2020. preminuo od respiratorne bolesti uzrokovane crnom plijesni u svom domu u Rochdaleu. Obitelj je problem s plijesni prijavila stambenoj udruzi tri godine prije dječakove smrti, no savjetovano im je samo da "preboje zidove".

Profesor James Dodd, profesor respiratorne medicine na Medicinskom fakultetu u Bristolu, zaključio je: "Izloženost plijesni najčešće utječe na pluća udisanjem spora koje pokreću alergijsku, upalnu reakciju. Vlaga i plijesan su uzrok respiratornih bolesti, zdravstvene nejednakosti i troškova za zdravstveni sustav koji se mogu spriječiti. Neuspjeh u rješavanju stambenih uvjeta potkopava kliničku skrb, produbljuje nejednakosti i dovodi do hospitalizacija koje su se mogle izbjeći".

Ovi primjeri i znanstveni dokazi jasno pokazuju da je plijesan ozbiljan zdravstveni rizik koji zahtijeva hitnu i odgovornu akciju, kako od strane pojedinaca, tako i od strane nadležnih institucija, kako bi se zaštitilo zdravlje, osobito najranjivijih članova društva.

