Opet kaos u Dubravi! Mortus pijan se zabio u betonski stup, promila nije manjkalo...

Zagrebačka policija javlja kako je u utorak u 0.50 sati u zagrebačkoj Dubravi, 60-godišnjak pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću udarivši u betonski stup.

"Dolaskom do kućnog broja 7 Ulice Krupski put započeo je radnju kretanja unatrag bez da se uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili njihovu imovinu, ne vodeći pri tome računa o smjeru i brzini kretanja vozila te o položaju objekata zbog čega je stražnjim dijelom naletio na betonski stup dvorišne ograde sa žičanom ogradom.

Obavljenim očevidom policijski službenici su utvrdili da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,37 g/kg u organizmu te je skrivio prometnu nesreću s materijalnom štetom", priopćili su iz PU zagrebačke.

U optužnom prijedlogu kazna od 1580 eura

Vozač je isključen iz prometa, uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim, da mu se odredi zadržavanje, kazni novčanom kaznom od 1.580 eura te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sud je vozača proglasio krivim i kaznio traženom novčanom kaznom uz izrečenu

