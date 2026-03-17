Zaljevske zemlje vrše pritisak na Trumpa: 'Ako se povučete prije nego što završite zadatak...'

Arapske države Perzijskog zaljeva nisu tražile od SAD-a da krene u rat s Iranom, ali mnoge ih sada pozivaju da se ne zaustave tako što će Islamskoj Republici i dalje moći ugroziti naftnu žilavost Perzijskog zaljeva i gospodarstva koja o njoj ovise, rekla su tri izvora iz Perzijskog zaljeva za Reuters.

Istodobno, ti izvori i pet zapadnih i arapskih diplomata rekli su da Washington vrši pritisak na zaljevske zemlje da se pridruže američko-izraelskom ratu.

Prema trojici od njih, američki predsjednik Donald Trump želi pokazati regionalnu podršku kampanji, ojačati njezin međunarodni legitimitet, kao i podršku kod kuće.

'Iran prešao svaku crvenu liniju'

"U Zaljevu postoji široko rasprostranjen osjećaj da je Iran prešao svaku crvenu liniju sa svakom zaljevskom zemljom“, rekao je Abdulaziz Sager, predsjednik Istraživačkog centra zaljeva sa sjedištem u Saudijskoj Arabiji, upoznat s vladinim razmišljanjem.

"U početku smo ih branili i protivili se ratu“, rekao je. "Ali čim su počeli usmjeravati napade na nas, postali su neprijatelji. Nema drugog načina da ih se klasificira.“

Teheran je napao zračne i pomorske luke, naftna postrojenja i komercijalna središta u šest zaljevskih država raketama i dronovima te je istovremeno poremetio plovidbu kroz Hormuški tjesnac - arteriju kojom se prenosi oko petina globalne nafte i koja podupire gospodarstva zaljevskih zemalja.

Napadi su pojačali strahove zemalja Perzijskog zaljeva da bi prepuštanje Iranu bilo kakvog značajnog ofenzivnog naoružanja ili kapaciteta za proizvodnju oružja moglo ohrabriti zemlju da drži energetski izvor regije kao taoca kad god napetosti porastu.

Alternativa, život pod stalnom prijetnjom

Kako je rat ušao u treći tjedan, s pojačanim američkim i izraelskim zračnim napadima i Iranom koji je raketirao američke baze i civilne ciljeve diljem Zaljeva, izvor iz Zaljeva rekao je da je prevladavajuće raspoloženje među čelnicima bilo nepogrešivo: da bi Trump trebao sveobuhvatno smanjiti iranske vojne kapacitete.

Alternativa, rekao je izvor, bila je život pod stalnom prijetnjom. Ukoliko Iran ne bude ozbiljno oslabljen, rekao je, nastavit će ucjenjivati regiju.

Pretežno šijitski muslimanski Iran često je s dubokom sumnjom gledao na svoje sunitske susjede u arapskom Perzijskom zaljevu - bliske saveznike SAD-a koji su domaćini američkih vojnih baza, čak i ako su odnosi s Katarom i Omanom općenito bili manje napeti.

Tijekom godina, Iran i njegovi regionalni saveznici optuženi su za napade na energetska postrojenja u Zaljevu, tako i za napad na saudijska naftna postrojenja Abqaiq i Khurais 2019. - za što je Iran porekao odgovornost - koji je prepolovio saudijsku proizvodnju i uzdrmao energetska tržišta.

Za zaljevske čelnike, neaktivnost je sada veći rizik.

Strah od šireg rata

Učinak ovogodišnjih iranskih napada nadilazi materijalnu štetu. Osim što remeti protok nafte, šteti i teško stečenoj slici stabilnosti i sigurnosti koja je bila temelj pokušaja zemalja Perzijskog zaljeva da prošire trgovinu i turizam te se manje oslanjaju na izvoz fosilnih goriva.

"Ako se Amerikanci povuku prije nego što zadatak bude završen, ostat ćemo sami suočeni s Iranom“, rekao je Sager.

Kao odgovor na pitanja o tim zabrinutostima, Bijela kuća je rekla da SAD "smanjuje (iransku) sposobnost ispaljivanja oružja ili njegovu proizvodnju te da je Trump u bliskom kontaktu s američkim partnerima na Bliskom istoku.

Ujedinjeni Arapski Emirati jedini su se oglasili i rekli da "ne žele biti uvučeni u sukobe ili eskalaciju", ali su potvrdili svoje pravo da "poduzmu sve potrebne mjere" kako bi zaštitili svoj suverenitet, sigurnost i integritet te osigurali sigurnost stanovnika.

Izvori u regiji rekli su da jednostrana vojna akcija bilo koje zaljevske države ostaje izvan rasprave jer bi se samo kolektivnom intervencijom izbjeglo izlaganje pojedinačnih zemalja odmazdi.

Štoviše, konsenzus je još uvijek nedostižan. Šest članica Vijeća za suradnju u Perzijskom zaljevu - Bahrein, Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija, Oman i UAE - održale su samo jedan Zoom poziv, a nije sazvan nijedan arapski samit radi rasprave o koordiniranom djelovanju.

Vođe Zaljeva i dalje se duboko boje izazivanja šireg, nekontroliranog požara.

'Saudijska Arabija ne bi imala izbora ako...'

Američki ministar obrane Pete Hegseth prošlog je tjedna izjavio da se zaljevski partneri "još više pojačavaju" i da su spremni "krenuti u ofenzivu" dok već surađuju s Washingtonom na kolektivnoj i integriranoj protuzračnoj obrani, iako nije precizirao što bi još mogli učiniti.

Visoki dužnosnik UAE-a rekao je da je njegova zemlja odabrala suzdržanost nakon što je Iran tvrdio da je američka vojska iskoristila UAE za napad na otok Harg, gdje se nalazi glavni iranski terminal za izvoz nafte.

Ipak, Sager je rekao da bi Saudijska Arabija, glavni iranski suparnik za regionalni utjecaj, mogla biti prisiljena uzvratiti ako Iran prijeđe crvene linije, posebno udarima na velika naftna postrojenja ili postrojenja za desalinizaciju ili uzrokujući teške žrtve:

"U tom slučaju, Saudijska Arabija ne bi imala drugog izbora nego intervenirati.“

Rekao je da će Rijad ipak pokušati prilagoditi svaki odgovor kako bi izbjegao daljnju eskalaciju.

Strateška dilema

Arapske zemlje Perzijskog zaljeva suočavaju se sa strateškom dilemom, rekao je Fawaz Gerges s Londonske škole ekonomije: balansiranje neposredne prijetnje iranskih napada s daleko većim rizikom od uvlačenja u rat koji predvode SAD i Izrael.

Pridruživanje toj kampanji, rekao je, malo bi doprinijelo vojnoj nadmoći Washingtona, a istovremeno bi znatno povećalo izloženost iranskim odmazdama.

Rezultat je proračunata suzdržanost: obrana suvereniteta i signaliziranje crvenih linija bez ulaska u rat koji zemlje Perzijskog zaljeva nisu niti započele niti ga kontroliraju.

Istok mora preuzeti odgovornost

Trenutno je iranski utjecaj očit. Iran je zapravo odlučivao koji brodovi mogu proći kroz tjesnac, što nijedna država u regiji ne smatra prihvatljivim.

"Sada kada je Iran pokazao da može zatvoriti Hormuški tjesnac, Zaljev se suočava s fundamentalno drugačijom prijetnjom“, rekao je Bernard Haykel, profesor bliskoistočnih studija na Sveučilištu Princeton. "Ako se to ne riješi, ova će opasnost biti dugoročna.“

Trump je u nedjelju pozvao na koaliciju zemalja kako bi pomogle u ponovnom otvaranju plovnog puta, s malo uspjeha.

Haykel je tvrdio da, iako globalno gospodarstvo ovisi o nafti i plinu iz Meksičkog zaljeva, većina toga teče na istok u Kinu, Japan i druga azijska gospodarstva, što znači da i oni moraju preuzeti odgovornost.

"Kina je pomogla u osiguranju pomorskih ruta kod Somalije; možda je spremna i ovdje intervenirati“, rekao je Haykel.

