Trump komentirao naprasnu ostavku šefa za antiterorizam: 'Kad sam pročitao njegovu izjavu, shvatio sam...'

Američki predsjednik Donald Trump počeo je svoje obraćanje u Ovalnom uredu Bijele kuće gdje je odgovarao na pitanja novinara.

Upitan o tome kako nagovoriti američke saveznike da pomognu u pratnji tankera nafte kroz Hormuški tjesnac, Trump je rekao:

"Pa, ​​ne treba nam nikakva pomoć."

'NATO čini vrlo glupu grešku'

Dodao je da su saveznici NATO-a podržali ono što je SAD učinio dodajući kako je vrlo važno da uklone nuklearnu prijetnju Irana.

SAD je to učinio "vrlo snažno", rekao je Trump i dodao da su Amerikanci uništili iransku vojsku, mornaricu i zrakoplovstvo.

"Ne trebaju nam, ali trebali su biti tamo", rekao je Trump, misleći na NATO članice.

"Mislim da NATO čini vrlo glupu grešku. Već dugo govorim da se pitam hoće li NATO ikada biti tu za nas, tako da je ovo veliki test jer nam nisu potrebni. Trebali su biti tamo", rekao je Trump.

Ostavka Kenta zbog Irana

Na pitanje o komentarima francuskog presjednika Emmanuela Macrona da se Francuska neće pridružiti radnoj skupini u Hormuškom tjesnacu dok se neprijateljstva ne završe, Trump je rekao da će Macron uskoro otići s dužnosti.

Trumpa su novinari upitali i o ostavci Joea Kenta, direktora nacionalnog antiterorizma, koji je rekao da ne može ostati na svojoj funkciji jer ne može podržati sukob u Iranu.

"Pročitao sam njegovu izjavu“, rekao je Trump. "Uvijek sam mislio da je dobar dečko, ali uvijek sam mislio da je slab po pitanju sigurnosti, vrlo slab po pitanju sigurnosti.“

Dodao je da Kenta nije dobro poznavao.

"Ali kad sam pročitao njegovu izjavu, shvatio sam da je dobro što je vani, jer je rekao da Iran nije prijetnja. Iran je bio prijetnja, svaka je zemlja shvatila kakva je prijetnja Iran, pitanje je jesu li htjeli nešto poduzeti po tom pitanju", rekao je Trump.

Dodao je da kada netko tko "radi s nama" kaže da nije mislio da je Iran prijetnja, "mi ne želimo te ljude".

"Nisu pametni ljudi, nisu iskusni ljudi, Iran je bio ogromna prijetnja“, ponovio je Trump.

Podsjetimo, Joe Kent je dao ostavku na svoju ulogu zbog rata u Iranu, za koji je rekao da ne predstavlja prijetnju SAD-u i da je izazvao pritisak Izraela.

U opširnoj izjavi na društvenim mrežama, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt je rekla da njegovo pismo sadrži "mnogo lažnih tvrdnji".

'Ne bojim se'

Dodala je da je tvrdnja da je Trump djelovao protiv Irana pod pritiskom Izraela "uvredljiva i smiješna".

Na komentar jednog novinara, da se SAD suočava s "još jednim Vijetnamom" ako stupi u rat te na pitanje, boji li se toga, Trump je odgovorio:

"Ne, ne bojim se. Zaista se ničega ne bojim".

Trump je rekao da SAD još nije spreman napustiti Iran, ali da će to učiniti u bliskoj budućnosti.

Na pitanje novinara, ima li plan za Iran za "dan poslije", Trump je rekao da bi Iran "trebao 10 godina da se obnovi".

"Nismo još spremni za odlazak, ali otići ćemo u bliskoj budućnosti, otići ćemo gotovo u vrlo bliskoj budućnosti“, rekao je američki predsjednik.

Podsjetimo, Trump je početkom ožujka rekao da će napad na Iran trajati "četiri do pet tjedana".

Američki ministar obrane Pete Hegseth tada je rekao da Trump "ima svu slobodu na svijetu da govori o tome koliko bi to moglo ili ne bi trebalo trajati - četiri tjedna, dva tjedna, šest tjedana".

Glasnogovornica Karoline Leavitt također je rekla da bi američka vojna kampanja - koja je sada u trećem tjednu - mogla trajati četiri do šest tjedana.

'Keir nije Winston Churchill'

Novinari su pitali Trumpa i o njegovom odnosu s britanskim premijerom Keirom Starmerom, što je Trump iskoristio da ponovi svoje kritike na račun Britanca.

Trump je rekao da SAD ima "izvrstan dugoročni odnos s Ujedinjenim Kraljevstvom" koji "bi trebao biti najbolji" te da je "uvijek bilo najbolje dok se nije pojavio Keir".

"Sviđa mi se, on je drag čovjek... on je jako drag čovjek s prekrasnom obitelji, sve je savršeno“, rekao je Trump i nastavio:

"Samo sam rekao 'ne morate mi slati nosače zrakoplova, pošaljite mi par minolovaca, ne trebaju nam vaši nosači zrakoplova', ali čak i nosače zrakoplova, on bi ih poslao tek nakon što bismo u biti pobijedili. Šalje ih kada više nema aviona, kada su rakete pale na 8 posto."

Trump pritom misli na kapacitet Iranskih balističkih raketa koji SAD i Izrael uništavaju.

Trump se zatim okrenuo i pokazao na bistu bivšeg ratnog premijera Winstona Churchilla.

„Nažalost, Keir nije Winston Churchill“, rekao je Trump.

