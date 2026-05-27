Oluja i tuča u Sloveniji! DHMZ upalio žute alarme za pola Hrvatske

Snažno nevrijeme pogodilo je u srijedu poslijepodne Sloveniju, a nakon prvog vala oluja koji je nešto poslije 14 sati zahvatio sjeveroistočni dio zemlje, meteorolozi upozoravaju da se razvija i drugi val nestabilnosti koji se iz zapadne i središnje Slovenije premješta prema jugu, javlja 24ur.com.

Uz obilne pljuskove, oluje su lokalno donijele snažne udare vjetra i tuču, a vatrogasci su na više područja morali intervenirati zbog srušenih stabala i oštećenih krovova.

Prema prognozama državne meteorološke službe Arso, glavnina olujnog nevremena trebala bi trajati do 19 sati, dok bi temperature u pojedinim dijelovima zemlje mogle pasti i za 15 stupnjeva Celzijusa u vrlo kratkom vremenu.

Foto: screenshot ARSO

Hladniji zrak sudario se s pregrijanom atmosferom

Meteorolozi pojašnjavaju kako je do naglog razvoja oluja došlo zbog prodora nešto hladnijeg zraka sa sjeverozapada prema Alpama i Sloveniji, pri čemu se taj hladniji zrak sudario s izrazito zagrijanom zračnom masom južno od Alpa. Upravo ta kombinacija stvorila je vrlo nestabilne atmosferske uvjete nad regijom.

Prve oluje pojavile su se još tijekom jutra iznad Karavanki, no mnogo intenzivnije vremenske prilike razvile su se tijekom poslijepodneva. Neposredno prije dolaska nevremena temperature su se, osobito u južnim dijelovima Slovenije, penjale iznad 30 stupnjeva Celzija, no dolaskom oluja očekuje se naglo zahlađenje.

Iz Arsa upozoravaju da bi temperatura tijekom prolaska olujnih sustava mogla pasti između 10 i 15 stupnjeva.

Foto: screenshot ARSO

Jak vjetar rušio stabla i oštećivao krovove

Najviše problema zasad je zabilježeno na sjeveroistoku zemlje. Prema podacima Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, jak vjetar rušio je stabla i izazvao štetu na više lokacija, među kojima su Sveta Ana, Sveti Jurij u Slovenskim goricama, Lenart, Benedikt i Gornja Radgona.

Najveći broj intervencija zabilježen je upravo na području Svete Ane, gdje su vatrogasci u kratkom vremenu zaprimili više uzastopnih poziva građana.

Vatrogasci PGD-a Sveta Ana oglasili su se i na društvenim mrežama, poručivši građanima da budu strpljivi zbog velikog broja intervencija te da će izlaziti na teren prema redoslijedu aktivacija.

Nešto nakon 15:30 sati intervenirali su i vatrogasci PGD-a Trniče, koji su uklanjali srušeno stablo s prometnice u naselju Marjeta na Dravskem Polju u općini Starše. Meteorolozi su već ranije upozoravali da bi tijekom prolaska olujnih sustava moglo doći do vrlo snažnih udara vjetra, dok su radarske snimke istodobno pokazivale razvoj lokalnih pljuskova i pojavu tuče.

Tuča u Sloveniji

Prema podacima iz ranih poslijepodnevnih sati, najveća vjerojatnost za pojavu tuče prvo je zabilježena na području Koroške i Podravja, a oko 16:15 područje povećanog rizika proširilo se i na središnju Sloveniju te sjeverni dio Primorske.

Iz Arsa upozoravaju da je najveća mogućnost za ozbiljniju tuču na zapadu zemlje, gdje postoji oko deset posto vjerojatnosti za tuču promjera većeg od dva centimetra te oko dva posto mogućnosti za pojavu vrlo krupne tuče promjera većeg od pet centimetara.

U središnjoj i istočnoj Sloveniji, dodaju meteorolozi, više problema od same tuče mogli bi uzrokovati izrazito snažni olujni udari vjetra. Oluje će pritom pratiti obilni pljuskovi, jaka grmljavina i česti udari munja. Zbog pogoršanja vremenskih uvjeta Arso je još u 11 sati za cijelu Sloveniju podigao stupanj upozorenja na narančastu razinu.

Moguće bujične vode, ali veće poplave se ne očekuju

Meteorolozi upozoravaju i na mogućnost zadržavanja veće količine oborinske vode te naglog porasta bujičnih vodotoka, osobito na područjima zahvaćenima intenzivnim pljuskovima.

Ipak, ističu kako se ne očekuju veće poplave jer će se olujni sustavi relativno brzo premještati preko zemlje, pa bi i najjači pljuskovi trebali biti kratkotrajnog karaktera.

Nakon prolaska nevremena vrijeme bi se trebalo postupno stabilizirati. Prema trenutačnim prognozama, petak i subota trebali bi biti pretežno vedri i sunčani, a tijekom subote ponovno se očekuje porast temperatura i povratak vrućine.

Vrijeme u Hrvatskoj

Alarmi su upaljeni i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je da se u žutoj boji, koja predstavlja potencijalno opasno vrijeme, zbog mogućeg grmljavinskog nevremena nalaze osječka, zagrebačka, karlovačka i gospićka regija. U žutom su i Kvarner i Kvarnerić, ali zbog mjestimice pojačane bure.