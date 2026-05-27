KIŠA I GRMLJAVINA

Nevrijeme stiže susjedima, temperature padaju za 15 °C: Alarmi upaljeni i u Hrvatskoj

Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija

Prolazak nevremena bit će brz, no temperatura će na nekim mjestima pasti i do 15 Celzijevih stupnjeva

27.5.2026.
11:27
Erik Sečić
Nakon vrućeg početka tjedna, Sloveniji u srijedu slijede grmljavinska nevremena i osjetan pad temperature, javlja portal 24.ur.com.

Slovenska meteorološka služba (ARSO) najavila je da se glavnina nevremena očekuje između 13 i 19 sati, prvo na sjeveru zemlje, a zatim će se širiti prema jugu. Grmljavinska aktivnost trebala bi se smiriti navečer. 

Prolazak nevremena bit će brz, no temperatura će na nekim mjestima pasti i do 15 Celzijevih stupnjeva. 

Obilne kiše i udari munja 

"U visinama, prema Alpama i našim mjestima sa sjeverozapada počinje strujati nešto hladniji zrak, što, uz istovremenu pregrijanost zračne mase na mjestima južno od Alpa, znači povećanu nestabilnost atmosfere iznad nas", navodi ARSO. 

"Prije pojave nevremena, posebno u južnim krajevima, temperatura će se popeti iznad 30 stupnjeva Celzija, a zatim će tijekom nevremena pasti za 10 do 15 stupnjeva", dodaje ARSO.

Ističu i kako je vjerojatnost pojave tuče nešto veća na zapadu, dok bi u središnjoj i istočnoj Sloveniji više problema mogao stvarati jaki olujni vjetar. "Nevrijeme će pratiti obilne kiše i udari munja", upozorava ARSO, koji je inače za cijelu državu razinu upozorenja podignuo na narančastu.

Oluje neće dugo trajati, što znači da će i pljuskovi biti kratkotrajniji. Ne očekuju se poplave. 

Vrijeme u Hrvatskoj 

Alarmi su upaljeni i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je da se u žutoj boji, koja predstavlja potencijalno opasno vrijeme, zbog mogućeg grmljavinskog nevremena nalaze osječka, zagrebačka, karlovačka i gospićka regija. U žutom su i Kvarner i Kvarnerić, ali zbog mjestimice pojačane bure. 

DHMZ je u svojoj prognozi istaknuo da se u srijedu očekuje pretežno sunčano i vruće, ali nestabilno vrijeme. "Poslijepodne u unutrašnjosti uz porast naoblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji", navodi DHMZ i dodaje kako će puhati slab do umjereno jugozapadni vjetar, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. 

"Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 °C", navodi DHMZ u prognozi. 

SlovenijaNevrijemeVrijemePromjena VremenaDhmz
