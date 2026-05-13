Katastrofa u središnjoj Hrvatskoj, sve im je uništeno: 'Plače i sin i majka i kćer'

Tuča je u utorak uništila nasade jagoda, usjeve uljane repice i kukuruza u općini Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dan poslije poljoprivrednici zbrajaju štetu koja se mjeri u desecima tisuća eura.

Nevrijeme koje je trajalo 45 minuta uništilo je sve pred sobom. "Padalo je 45 minuta bez prestanka. Ovo u 48 godina života nikad nisam doživio", ispričao je Nikola Mokosek, vlasnik OPG-a iz Velike Ludine

Uzgajivaču jagoda stradalo je više od 5.500 sadnica. Štetu broji u tisućama eura. "I sin i kćer i žena plače. Ja bih plakao, ali što sad. Moraš dati neku snagu, podršku. Bit će kako će biti. Počistit ćemo, pa iznova", nastavlja Mokosek.

'Poderano, pokidano, sve je izvaljeno'

Osim nasada jagoda, velika je šteta i u drugim poljoprivrednim kulturama."Bili smo u kući i na vijestima slušam - Zagreb je tuklo prvo. U roku od sedam i pol minuta je došlo do nas. Nikada to nisam doživio, to je stvarno ekstrem veliki", navodi Zlatko Balija, suvlasnik OPG-a iz Velike Ludine.

Ovakvo nevrijeme, kažu, ne pamte ni najstariji stanovnici ovoga kraja. "To je repica, stradalo je totalno. Tu nema obnove i tu se ne može ništa regenerirati. Još ima leda od jučer", kaže Balija. Posao je prepustio sinu koji živi od poljoprivrede. Nadaju se financijskoj pomoći kako bi mogli nastaviti dalje. "Teško mi je zbog sina jer živi od toga. Oženio se ima dvoje djece. Treba živjeti, godina je duga još. Tek je početak", dodao je Balija.

Nekoliko kilometara dalje, kod obitelji Pelegrin, nasadi jagoda potpuno su uništeni. "Poderano, pokidano. Lukovi, pomotano. Nije samo jagoda, sve je izvaljeno", opisuje Mario Pelegrin, vlasnik OPG-a iz Velike Ludine.

Najavljeno proglašenje elementarne nepogode

Višemjesečni rad i trud nestali su za tren, opisuje nam njegova supruga Ivana Pelegrin, suvlasnica OPG-a: "Teško, tužno emocionalno, nemam riječi. Tu smo od prvog mjeseca, od šišanja jagoda, zalijevanja i sad kada trebaš dobiti nekakav prihod za zaraditi koji euro. Sadnica nema šanse da se spasi."

Upitno je i hoće li se nastaviti baviti uzgajanjem jagoda. "Naručili smo neke sadnice. Mislili smo još malo pojačat, ali sad sam u dilemi, ne znam", priznaje Mario.

Nakon jučerašnjeg sastanka sa županom, načelnik općine Dražen Pavlović (HDZ) najavljuje proglašenje elementarne nepogode. "Ne pamtimo ovakvo što. Ovdje u Okolima je bila možda najjača tuča po svemu što vidimo. Jučer u županiji smo imali sastanak sa županom. Danas ćemo uputiti poziv svim poljoprivrednicima da prijave svoje štete", naveo je gradonačelnik.

Unatoč velikim štetama, nadaju se pomoći kako bi sačuvali ono malo poljoprivrede od koje žive.