FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOLAZI KEK? /

Sanchez održao govor koji zvuči kao oproštaj od Rijeke

Sanchez održao govor koji zvuči kao oproštaj od Rijeke
×
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sanchez je pohvalio predsjednika Damira Miškovića i podsjetio da je klub ostvario većinu ciljeva

16.5.2026.
14:42
Sportski.net
Goran Kovacic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Victor Sanchez uoči utakmice s Istrom više je govorio o cijeloj sezoni i svojoj budućnosti nego o samom susretu, ostavivši dojam da bi uskoro mogao napustiti Rijeku.

Priznao je da je poraz u finalu Kupa teško pao momčadi, ali je istaknuo kako je ponosan na igrače. „Da biste imali priliku osvojiti trofej, morate igrati finale. Ponosan sam na igrače jer su tijekom cijele sezone pokazivali karakter i borbeni duh“, rekao je Sanchez.

Posebno je naglasio razliku između Rijeke i Dinama. „Dinamo je čudovište. Imaju igrače koji zabijaju puno više od očekivanog broja golova i to je kvaliteta koja pravi razliku“, poručio je, dodajući kako je Rijeci tijekom sezone nedostajalo realizacije unatoč velikom broju stvorenih prilika.

Dotaknuo se i suđenja te smatra da veliki klubovi imaju prednost zbog pritiska koji stvaraju. „Veliki klubovi poput Dinama i Hajduka stvaraju ogroman pritisak na suce i često iz toga profitiraju“, rekao je trener Rijeke.

Sanchez je pohvalio predsjednika Damira Miškovića i podsjetio da je klub ostvario većinu ciljeva: osigurao Europu, igrao finale Kupa i razvijao mlade igrače. Posebno je izdvojio Antu Pavića, za kojeg kaže da ima „mentalitet budućeg kapetana hrvatske reprezentacije“.

Na kraju je komentirao i svoju budućnost. „Ovo nije oproštaj, nego rekapitulacija sezone. Razgovarat ćemo idući tjedan i zajedno odlučiti što je najbolje za Rijeku“, zaključio je Sanchez.

Hnk RijekaVictor SanchezDamir Mišković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike