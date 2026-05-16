Sanchez održao govor koji zvuči kao oproštaj od Rijeke

Victor Sanchez uoči utakmice s Istrom više je govorio o cijeloj sezoni i svojoj budućnosti nego o samom susretu, ostavivši dojam da bi uskoro mogao napustiti Rijeku.

Priznao je da je poraz u finalu Kupa teško pao momčadi, ali je istaknuo kako je ponosan na igrače. „Da biste imali priliku osvojiti trofej, morate igrati finale. Ponosan sam na igrače jer su tijekom cijele sezone pokazivali karakter i borbeni duh“, rekao je Sanchez.

Posebno je naglasio razliku između Rijeke i Dinama. „Dinamo je čudovište. Imaju igrače koji zabijaju puno više od očekivanog broja golova i to je kvaliteta koja pravi razliku“, poručio je, dodajući kako je Rijeci tijekom sezone nedostajalo realizacije unatoč velikom broju stvorenih prilika.

Dotaknuo se i suđenja te smatra da veliki klubovi imaju prednost zbog pritiska koji stvaraju. „Veliki klubovi poput Dinama i Hajduka stvaraju ogroman pritisak na suce i često iz toga profitiraju“, rekao je trener Rijeke.

Sanchez je pohvalio predsjednika Damira Miškovića i podsjetio da je klub ostvario većinu ciljeva: osigurao Europu, igrao finale Kupa i razvijao mlade igrače. Posebno je izdvojio Antu Pavića, za kojeg kaže da ima „mentalitet budućeg kapetana hrvatske reprezentacije“.

Na kraju je komentirao i svoju budućnost. „Ovo nije oproštaj, nego rekapitulacija sezone. Razgovarat ćemo idući tjedan i zajedno odlučiti što je najbolje za Rijeku“, zaključio je Sanchez.