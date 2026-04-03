Victor Sanchez odbrusio novinarima: 'To je čista laž, imao sam ponudu kluba iz Lige prvaka'

Nakon tjedna u kojem smo pratili samo reprezentacije, vraća nam se klupski nogomet i vraća nam se SHNL. Nogometaši Rijeke u subotu će gostovati u Koprivnici kod Slaven Belupa.

Trener Rijeke Victor Sanchez najavio je utakmicu na pres konferenciji, a osvrnuo se i na napise da ima ponudu s Cipra i da je pred otkazom u Rijeci.

"Ne smetaju mi kritike, ali laži: da. Nije istina da imam bilo kakvu ponudu s Cipra. To je laž. Volio bih da oni koji su to napisali pokažu dokaze, jer je to totalna izmišljotina. Možda žele sugerirati da želim otići, ali to nije istina. Imam ugovor na dvije godine, sretan sam ovdje, a istina je da sam tijekom zimske stanke imao ponudu jednog bitnog kluba koji je igrao grupnu fazu Lige prvaka, pa sam rekao da ne želim ni slušati jer želim biti u Rijeci.

To je istina, rekao sam “ne” jer se u Rijeci osjećam kao kod kuće. To mi je jedini cilj. Ne razumijem zašto se nakon poraza plasiraju vijesti da trener želi otići. Trener je ovdje sretan, želi se boriti za Rijeku i odraditi ugovor do kraja. To je jedina istina", kazao je Sanchez.

