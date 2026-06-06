FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTETA /

Split plakao nakon trilera: Francuzi obranili prednost i odnijeli trofej

Split plakao nakon trilera: Francuzi obranili prednost i odnijeli trofej
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Splićani su tek u finišu došli do dva gola prednosti

6.6.2026.
23:04
Hina
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Vaterpolisti splitskog Jadrana ipak nisu uspjeli uzeti trofej Eurokupa iako su u uzvratu finala na splitskom Zvončacu pobijedili francuski Marseille s 16-14 (5-5, 5-4, 2-3, 4-2). 

Francuski prvak je u prvom dvoboju slavio s 19-16 i po drugi puta osvojio Eurokup, koji se nekad zvao LEN Kup. 

Jadran je u maratonskoj utakmici, s podužom stankom zbog kvara semafora, ostao bez prilike da stignu tri gola prednosti protiv čvrstih Francuza. Splićani su tek u finišu došli do dva gola prednosti, ali je udarac Dušana Matkovića za poravnanje blokiran. 

Kod Jadrana je čudesnu partiju odigrao Zvonimir Butić s osam golova, a Matković je dodao tri, dok je Francuze predvodio Thomas Vernoux s pet pogodaka. 

Jadran
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike