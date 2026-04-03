Svjetski prvak pet je godina zavodio prelijepu manekenku s Kosova: 'Željela sam Albanca'

U svijetu gdje se ljubavi poznatih često čine kao bajke, priča francuskog nogometnog reprezentativca Benjamina Pavarda i modela Kleofine Pnishi dokaz je da su najljepše priče one s najviše prepreka. Njihov put do braka trajao je godinama, ispunjen upornošću, kulturnim razlikama i borbom za roditeljski blagoslov koja nadmašuje scenarije romantičnih filmova.

Sudbonosni susret i petogodišnje udvaranje

Priča je započela još 2018. godine na rođendanskoj proslavi zajedničkih prijatelja. Dok je za Pavarda, tada svježeg svjetskog prvaka s Francuskom, to bila ljubav na prvi pogled, Kleofina, Francuskinja kosovskih korijena, nije bila nimalo impresionirana.

"Mislila sam poput oca, željela sam Albanca za muža. Uopće mi se nije svidio, nisam ga vidjela kao svog budućeg partnera", priznala je Kleofina u jednom intervjuu. No, Pavard je bio siguran. Istog trena kad ju je upoznao, rekao je svom prijatelju: "Možda ću imati i druge djevojke, ali na kraju ću oženiti nju."

Uslijedilo je gotovo pet godina ustrajnog, ali jednostranog udvaranja. Slao joj je cvijeće, raspitivao se o njoj kod prijatelja i pojavljivao se na svakom događaju gdje je znao da će i ona biti. Sve to vrijeme, Kleofina ga je odlučno odbijala, čvrsto se držeći svoje odluke da joj partner mora biti Albanac.

Preokret iz straha od gubitka

Prekretnica se dogodila na zarukama njezine prijateljice početkom 2023. godine. Promatrajući ga, shvatila je da posjeduje sve kvalitete koje je ikad željela u muškarcu.

"Shvatila sam da sam ja problem. Ambiciozan je, ima dobro srce, duhovit je i uz njega sam mogla biti potpuno svoja. Nema tog kriterija koji je važniji od toga da možeš biti ono što jesi pored osobe koju voliš", ispričala je. Strah da bi ga mogla zauvijek izgubiti ako nastavi s odbijanjem bio je presudan. "Kada shvatiš da nekoga gubiš, to ti otvori oči. Kao da mi je netko podigao zavjesu, i u tom trenutku sam se zapitala kako je moguće da ga nisam voljela svih ovih pet godina."

Najteža prepreka: Kako reći ocu?

Nakon što je Kleofina napokon popustila, pravi izazov tek je slijedio - priznati vezu ocu. Zbog tradicionalnih stavova, nije se usudila sama to učiniti, pa je tu tešku zadaću preuzeo njezin brat. Očeva prva reakcija bila je strogo protivljenje. Brinulo ga je što je Benjamin Francuz, nogometaš i slavna osoba, strahujući da se neće poštovati albanska tradicija i da djeca neće govoriti albanski jezik.

Pavardova odlučnost ponovno je došla do izražaja. Otputovao je na jug Francuske kako bi upoznao Kleofininog oca, koji ga je odbijao primiti puna tri dana. "Preklinjala sam oca, molila ga da izađe jer ga nikad u životu nisam razočarala", prisjetila se Kleofina. Kada su se napokon sreli, dogodila se neočekivana kemija. "Bila je to ljubav na prvi pogled. Složili su se bolje nego što sam mogla zamisliti. Otac je provjerio sve o njemu i vidio da nema nikakvih skandala."

Tko je Kleofina Pnishi?

Kleofina Pnishi nije samo "supruga nogometaša". Rođena je 1994. godine u Đakovici na Kosovu, a njezina obitelj je kao izbjeglice stigla u Francusku 1999. godine bježeći pred ratom. Diplomirala je novinarstvo i komunikacije, a javnosti je postala poznata 2017. kada je izabrana za Miss Provence, nakon čega je ušla u top 12 na izboru za Miss Francuske. Osim uspješne karijere modela, ostvarila je i nekoliko glumačkih uloga u francuskim TV serijama poput "Plus belle la vie".

Svoju ljubav, koja je doista pobijedila sve, par je okrunio brakom u ljeto 2024. godine na spektakularnoj trodnevnoj ceremoniji na obali Amalfi u Italiji. Vjenčanje je spojilo glamur s tradicijom - Pavard je u jednom trenutku nosio tradicionalnu albansku kapu (plis), a na Kleofininoj vjenčanici bila je izvezena latinska izreka "Amor Vincit Omnia" (Ljubav pobjeđuje sve). Benjamin je posjetio Kosovo dva puta i naučio nekoliko albanskih riječi kako bi se približio kulturi svoje supruge.