UŽAS /

Objavljena snimka uhićenja Tigera Woodsa, strašno kako je izgledao

Objavljena snimka uhićenja Tigera Woodsa, strašno kako je izgledao
Foto: OG-MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Tiger Woods je odbio alkotest pa je priveden i optužen za vožnju pod utjecajem

3.4.2026.
11:11
M.G.
Ponajbolji igrač golfa u povijesti, Amerikanac Tiger Woods, uhićen je optužen za vožnju pod utjecajem alkohola prošloga tjedna nakon što je njegov automobil sudjelovao u sudaru, a u petak se pojavila snimka njegovog privođenja.

Iako je prošao bez težih ozljeda, bio je prestrašen i odbio je alkotest i suradnju s policajcima, što je rezultiralo optužbama za vožnju pod utjecajem opijata i izazivanje nesreće.

Dezorijentirani Woods je rekao policajcima da nije ništa pio od alkohola, ali i priznao da je uzeo neke lijekove.

Woods je izgledao vrlo 'uzdrmano'. Zbog sunčanih naočala koje je nosio policajci isprva nisu mogli vidjeti njegovo lice, ali kada ih je na njihov zahtjev skinuo, primijetili su da su mu oči krvave i staklene, a zjenice proširene.

Bio je letargičan i spor i navodno se nakon privođenja obilno znojio iako je bio u klimatiziranom policijskom vozilu.

POGLEDAJTE VIDEO: Najpoznatiji set kocki stiže s nogometašima! Messi: 'Nadrealno je vidjeti sebe, moji obožavaju lego'

Tiger Woods Snimka Uhićenje
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Još iz rubrike