Objavljena snimka uhićenja Tigera Woodsa, strašno kako je izgledao

Ponajbolji igrač golfa u povijesti, Amerikanac Tiger Woods, uhićen je optužen za vožnju pod utjecajem alkohola prošloga tjedna nakon što je njegov automobil sudjelovao u sudaru, a u petak se pojavila snimka njegovog privođenja.

Iako je prošao bez težih ozljeda, bio je prestrašen i odbio je alkotest i suradnju s policajcima, što je rezultiralo optužbama za vožnju pod utjecajem opijata i izazivanje nesreće.

Dezorijentirani Woods je rekao policajcima da nije ništa pio od alkohola, ali i priznao da je uzeo neke lijekove.

🚨 BREAKING: Martin County Sheriff’s Office just released the full bodycam footage from Tiger Woods’ latest crash.



Woods failed the field sobriety test and was found with two prescription hydrocodone pills in his pocket.



OFFICER: “How much have you had to drink today?”



WOODS:… — Overton (@overton_news) April 2, 2026

Woods je izgledao vrlo 'uzdrmano'. Zbog sunčanih naočala koje je nosio policajci isprva nisu mogli vidjeti njegovo lice, ali kada ih je na njihov zahtjev skinuo, primijetili su da su mu oči krvave i staklene, a zjenice proširene.

Bio je letargičan i spor i navodno se nakon privođenja obilno znojio iako je bio u klimatiziranom policijskom vozilu.

