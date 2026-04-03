Objavljena snimka uhićenja Tigera Woodsa, strašno kako je izgledao
Tiger Woods je odbio alkotest pa je priveden i optužen za vožnju pod utjecajem
Ponajbolji igrač golfa u povijesti, Amerikanac Tiger Woods, uhićen je optužen za vožnju pod utjecajem alkohola prošloga tjedna nakon što je njegov automobil sudjelovao u sudaru, a u petak se pojavila snimka njegovog privođenja.
Iako je prošao bez težih ozljeda, bio je prestrašen i odbio je alkotest i suradnju s policajcima, što je rezultiralo optužbama za vožnju pod utjecajem opijata i izazivanje nesreće.
Dezorijentirani Woods je rekao policajcima da nije ništa pio od alkohola, ali i priznao da je uzeo neke lijekove.
Woods je izgledao vrlo 'uzdrmano'. Zbog sunčanih naočala koje je nosio policajci isprva nisu mogli vidjeti njegovo lice, ali kada ih je na njihov zahtjev skinuo, primijetili su da su mu oči krvave i staklene, a zjenice proširene.
Bio je letargičan i spor i navodno se nakon privođenja obilno znojio iako je bio u klimatiziranom policijskom vozilu.
