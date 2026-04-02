Tiger Woods napravio zaokret: Pala je nova odluka

Jedan od najboljih igrača golfa i najveća zvijezda u povijesti tog sporta, 50-godišnji Tiger Woods, odbio je voditi američku reprezentaciju na Ryder Cupu sljedeće godine u Irskoj, objavila je američka Udruga profesionalnih golfera (PGA Amerike).

Pedesetogodišnjak je uhićen i optužen za vožnju pod utjecajem alkohola nakon što je u petak na Floridi udario u kamion i prevrnuo svoj automobil. Woods, koji je također optužen za oštećenje imovine i odbijanje podvrgavanja zakonitom testu, u utorak je putem svojih odvjetnika podnio pismeni prigovor da nije kriv.

Nakon nesreće Woods je rekao da se povlači iz profesionalnog golfa kako bi krenuo na liječenje i koncentrirao se na svoje zdravlje.

Sudac mu je dopustio liječenje u inozemstvu.

"Pohvaljujemo Tigera što je dao prioritet svom dugoročnom zdravlju i duboko poštujemo hrabrost koja je potrebna za donošenje takve osobne odluke", stoji u priopćenju PGA Amerike.

Organizacija je dodala da u potpunosti podržava Woodsa i da "iskreno vjeruje u njegovu snagu, utjehu i oporavak" te da će podijeliti daljnje informacije o budućoj ulozi kapetana američke reprezentacije "kada to bude prikladno".

Woods se osam puta natjecao na Ryder Cupu, prvi put 1997., a posljednji put 2018. Međutim, samo je jednom bio u pobjedničkoj momčadi na ovom bienalnom natjecanju reprezentacija SAD-a i Europe, 1999. godine kad je održano u Brooklineu u Massachusettsu.

Europa je pobijedila na prethodna dva natjecanja i bit će domaćin sljedećeg, od 17. do 19. rujna 2027., a igrat će se u Adare Manoru u okrugu Limerick u Republici Irskoj.

Woods je bio među favoritima za preuzimanje kapetanske uloge u američkoj reprezentaciji za sljedeću godinu, ali je u medijskim istupima iskazivao neodlučnost oko toga.

Treći mandat Lukea Donalda kao europskog kapetana za 2027. godinu potvrđen je prošlog mjeseca.

