FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ZA TO TREBA HRABROSTI' /

Tiger Woods napravio zaokret: Pala je nova odluka

Tiger Woods napravio zaokret: Pala je nova odluka
×
Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Woods sada ima nove prioritete

2.4.2026.
19:28
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Jedan od najboljih igrača golfa i najveća zvijezda u povijesti tog sporta, 50-godišnji Tiger Woods, odbio je voditi američku reprezentaciju na Ryder Cupu sljedeće godine u Irskoj, objavila je američka Udruga profesionalnih golfera (PGA Amerike).

Pedesetogodišnjak je uhićen i optužen za vožnju pod utjecajem alkohola nakon što je u petak na Floridi udario u kamion i prevrnuo svoj automobil. Woods, koji je također optužen za oštećenje imovine i odbijanje podvrgavanja zakonitom testu, u utorak je putem svojih odvjetnika podnio pismeni prigovor da nije kriv.

Nakon nesreće Woods je rekao da se povlači iz profesionalnog golfa kako bi krenuo na liječenje i koncentrirao se na svoje zdravlje.

Sudac mu je dopustio liječenje u inozemstvu.

"Pohvaljujemo Tigera što je dao prioritet svom dugoročnom zdravlju i duboko poštujemo hrabrost koja je potrebna za donošenje takve osobne odluke", stoji u priopćenju PGA Amerike.

Organizacija je dodala da u potpunosti podržava Woodsa i da "iskreno vjeruje u njegovu snagu, utjehu i oporavak" te da će podijeliti daljnje informacije o budućoj ulozi kapetana američke reprezentacije "kada to bude prikladno".

Woods se osam puta natjecao na Ryder Cupu, prvi put 1997., a posljednji put 2018. Međutim, samo je jednom bio u pobjedničkoj momčadi na ovom bienalnom natjecanju reprezentacija SAD-a i Europe, 1999. godine kad je održano u Brooklineu u Massachusettsu.

Europa je pobijedila na prethodna dva natjecanja i bit će domaćin sljedećeg, od 17. do 19. rujna 2027., a igrat će se u Adare Manoru u okrugu Limerick u Republici Irskoj.

Woods je bio među favoritima za preuzimanje kapetanske uloge u američkoj reprezentaciji za sljedeću godinu, ali je u medijskim istupima iskazivao neodlučnost oko toga.

Treći mandat Lukea Donalda kao europskog kapetana za 2027. godinu potvrđen je prošlog mjeseca.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike