Nakon što su ga pustili na slobodu, Tiger Woods donio veliku odluku

Najpoznatiji svjetski golfer, 50-godišnji Tiger Woods odustao je od nastupa na ovogodišnjem Mastersu u Augusti, turniru kojega je osvajao pet puta, koji će se održati sljedećeg tjedna, kako bi se posvetio liječenju nakon prometne nezgode koju je imao prošlog tjedna na Floridi.

Prije pet dana Woods je uhićen i optužen za vožnju pod utjecajem opijata nakon što se prevrnuo u svom terencu u blizini doma u Jupiter Islandu na Floridi. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a Woods je pušten uz jamčevinu.

"Shvaćam ozbiljnost situacije u kojoj se danas nalazim. Na neko vrijeme neću nastupati na turnirima kako bih potražio pomoć i fokusirao se na svoje zdravlje. To je neophodno za moje dobro i za dugotrajni oporavak", objavio je Woods dodajući kako mu treba vremena kako bi se vratio "zdraviji, jači i usredotočeniji, kako osobno tako i profesionalno" te je zamolio za privatnost.

March 31, 2026

Woods je izjavio kako se ne osjeća krivim za vožnju pod utjecajem te je zatražio suđenje pred porotom. Službenicima koji su ga priveli kazao je kako zbog toga što je gledao u mobitel nije vidio da je kamion ispred njega usporio.

S druge strane, policajci su izjavili da je Woods izgleda usporeno, letargično, obilno se znojio, oči su mu bile zakrvavljene, a zjenice "izuzetno proširene". U džepu su mu pronašli dvije tablete hidrokodona, a na pitanje je li uzeo kakve lijekove, odgovorio je kako je uzeo "nekoliko, ali ranije ujutro".

Woods se sljedećeg tjedna u Augusti trebao vratiti nastupima po prvi put još od srpnja prošle godine kada je igrao na The Openu, zadnjem "majoru" prošle sezone, u Sjevernoj Irskoj.

Tijekom svoje bogate karijere Woods je slavio na Mastersu 1997., 2001., 2002., 2005. i 2019. godine, a usto ima još 10 naslova na "majorima" - PGA Championship je osvajao 1999., 2000., 2006. i 2007., US Open 2000., 2002. i 2008., a The Open 2000., 2005. i 2006.

