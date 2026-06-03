Muškarac pokušao prisilno ući u dom pjevačice Sabrine Carpenter

Poznatoj američkoj pjevačici i glumici Sabrini Carpenter (27) odobrena je zabrana prilaska protiv muškarca koji ju je uhodio te pokušao prisilno ući u njezin dom u Californiji. Radi se o 31-godišnjem Williamu Applegateu, a zabrana je izdana u ponedjeljak na sudu u Los Angelesu, piše The Guardian.

''Njegov obrazac uhođenja, neovlaštenog ulaska i nadzora uzrokovao mi je ozbiljnu i trajnu emocionalnu patnju. Bojim se što bi mogao učiniti ako ga sud ne spriječi'', napisala je pjevačica u potpisanoj izjavi.

Foto: Anthony Behar/Sipa USA/Profimedia

Carpenter je 29. svibnja podnijela građansku zabranu uznemiravanja, navodeći da ju Applegate uhodi najmanje od 29. travnja i da je prisilno pokušao ući u njezin dom.

Pregledane snimke nadzornih kamera kuće prikazivale su muškarca koji pokušava otvoriti vrata i suočava se sa zaštitarom. Prema sudskim dokumentima, zaštitar je naredio muškarcu da ode, ali on je odbio, tvrdeći da ga pjevačica očekuje. Navedene izjave su u službenim dokumentima opisane kao potpuno lažne.

Applegate je odbio napustiti imanje dok nije stigla policija, a detektiv je napisao da je muškarac ''razvio uznemirujuću i iracionalnu fiksaciju'' na pop zvijezdu.

Kasnije je utvrđeno da je Applegate parkirao u susjedstvu od 20. travnja i birao mjesta sve bliže domu pjevačice, koja je situaciju nazvala jednom od najuznemirujućih kršenja osobne sigurnosti i privatnosti koje je ikada doživjela.