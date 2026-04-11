Prijeti li mladoj pop zvijezdi 'otkazivanje' nakon incidenta na poznatom festivalu

Sabrina Carpenter (26), jedna od najvećih pop zvijezda današnjice, svoj je debitantski nastup kao glavna izvođačica na Coachelli trebala pamtiti po spektaklu nazvanom "Sabrinawood" i ovacijama publike. Umjesto toga, njezin je trijumf zasjenio neugodan trenutak koji je postao viralan i pokrenuo lavinu optužbi za kulturnu neosjetljivost, a na društvenim mrežama sve se glasnije postavlja pitanje - je li ovo greška koja bi je mogla "otkazati"?

Foto: Sabrina Carpenter/Vevo/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Što se točno dogodilo na pozornici?

Sve se odigralo dok je pjevačica sjedila za klavirom, pripremajući se izvesti jednu od svojih pjesama. U pauzi se iz publike začuo glasan, prodoran uzvik. Carpenter je prekinula tišinu i obratila se osobi iz publike: "Mislim da sam čula nekoga da jodla. Je li to ono što radiš?" Nakon što je dobila odgovor, pjevačica je bila izravna: "Ne sviđa mi se."

Obožavateljica je pokušala pojasniti, doviknuvši: "To je moja kultura!" i "To je uzvik slavlja!", no Carpenter je, djelujući zbunjeno, udvostručila svoju reakciju. "To je tvoja kultura, jodlanje?", upitala je, a zatim dodala: "Je li ovo Burning Man? Što se događa? Ovo je čudno." Nakon toga je nastavila s nastupom, no snimka interakcije već je krenula na svoj put internetom.

Zaghrouta - uzvik radosti koji je pjevačica nazvala 'čudnim'

Ubrzo se ispostavilo da zvuk koji je Carpenter nazvala "jodlanjem" nije bio slučajan povik, već zaghrouta, tradicionalni arapski uzvik radosti. Riječ je o ululaciji, dugom i treperavom zvuku visokog tona kojim žene na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi izražavaju snažne emocije, najčešće tijekom vjenčanja, zabava i drugih velikih proslava. Mnogi su se prisjetili kako je i Shakira uvrstila zaghroutu u svoj nastup na Super Bowlu 2020. godine, predstavivši je tada široj svjetskoj publici.

Upravo ta činjenica, da se radi o prepoznatljivom kulturnom izričaju, dodatno je potaknula kritike na račun američke pjevačice.

Lavina reakcija: 'Neuka' ili samo 'zbunjenja'?

Društvene mreže su eksplodirale. Mnogi su korisnici osudili njezinu reakciju, nazivajući je "neukom", "bez poštovanja" pa čak i "ksenofobičnom". "Sabrina Carpenter ismijava zaghroutu kao 'jodlanje' nakon što je educirana o njezinoj kulturi, to je tako zločesto. Biti nekulturan i ponosan na to je zapravo bolest. Glumiti zločestu djevojku više nije slatko, samo je ksenofobično", glasio je jedan od oštrijih komentara na platformi X. Drugi su isticali da je najveći problem što nije odstupila ni nakon što joj je obožavateljica rekla da se radi o kulturi. "Kad ti netko kaže 'to je moja kultura', upotrijebi svoj PR trening i nemoj udvostručiti svoju reakciju!", poručio je jedan korisnik.

Ok so how many actual Arabs gaf abt what Sabrina said — angelica 🫧 (@g1rlwithbaggage) April 11, 2026

S druge strane, brojni obožavatelji stali su u obranu svoje miljenice. Mnogi tvrde da je situacija izvučena iz konteksta te da Carpenter u buci festivalskog okruženja, pod svjetlima reflektora, vjerojatno nije dobro čula ili razumjela o čemu se radi. "Ona je na pozornici, vjerojatno je teško čuti. Također, očito jednostavno ne zna što je to. Zašto osoba jednostavno ne smije ne znati nešto?", napisao je jedan korisnik na Redditu. Javila se i osoba koja se predstavila kao Bliskoistočanka, objasnivši kako se nije uvrijedila. "Nije razumjela i mislila je da joj netko dobacuje. Iskreno, mi to koristimo na vjenčanjima i za proslavu značajnih događaja, malo je čudno koristiti to usred nastupa zapadnjačke pjevačice i očekivati da ona odmah shvati značaj."

