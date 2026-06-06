Sud: Naplata vrtića u Vukovaru je nezakonita. DP traži krivce: 'Šteta bi mogla premašiti pola milijuna €'

Predsjednik vukovarskog Domovinskog pokreta Dario Tišov u subotu je pozvao na odgovornost gradsku vlast na izvanrednoj konferenciji za novinare nakon presude Visokog upravnog suda o nezakonitosti odluke o naplati vrtića u Gradu Vukovaru.

Prema riječima Tišova sudska odluka potvrdila je sve ono na što je Domovinski pokret mjesecima upozoravao te je naglasio da se više ne može govoriti o proceduralnoj pogrešci, nego o ozbiljnom kršenju zakona i odgovornosti onih koji su sudjelovali u donošenju i provedbi nezakonite odluke.

"Aktualna vlast ignorirala je naša upozorenja i nastavila građanima naplaćivati račune na temelju odluke za koju je sada i Visoki upravni sud utvrdio da je nezakonita. To više nije političko pitanje niti pitanje različitih tumačenja. Ovdje govorimo o odgovornosti za svjesno kršenje zakonskih procedura i nanošenje štete građanima Vukovara“, ustvrdio je Tišov.

Naglasio je da iz cijelog postupka proizlazi da su odgovorni vrlo dobro poznavali zakonske procedure jer je odluka najprije upućena u javno savjetovanje, nakon čega je ono prekinuto prije zakonskog završetka.

'Upozoravali smo na nezakonitost'

"Netko je svjesno prekinuo javno savjetovanje, netko je odlučio nastaviti proceduru, netko je pripremio i odobrio akte, a potom je takva odluka završila na Gradskom vijeću gdje je usvojena. Još je ozbiljnije to što se odluka nastavila primjenjivati i nakon što smo javno upozorili na njezinu nezakonitost. To pokazuje da nije riječ o previdu, nego o svjesnom postupanju“, ocijenio je Tišov.

Posljedice takvog postupanja mogle bi, kaže, biti vrlo ozbiljne za gradski proračun.

"Prema procjenama kojima raspolažemo, šteta za proračun Grada Vukovara mogla bi premašiti pola milijuna eura. Građani imaju pravo znati tko je odgovoran i tko će snositi posljedice takvih odluka“, istaknuo je Tišov.

Kako je najavio, DP će inzistirati na jasnim odgovorima aktualne gradske vlasti i nadležnih službi - tko je naredio prekid javnog savjetovanja, tko ga je proveo, tko je predložio nastavak procedure, tko je pripremio i odobrio akte, zašto se nije čekao zakonit završetak postupka, tko je odluku uvrstio na dnevni red Gradskog vijeća i tko je i zašto nastavio provoditi nezakonitu odluku čak i nakon upozorenja.

"Ovdje vidimo obrazac ponašanja u kojem se zakon stavlja po strani kako bi se što prije sav financijski teret prebacio na roditelje i građane. To je neprihvatljivo i zato ćemo inzistirati na političkoj i zakonskoj odgovornosti svih uključenih“, kazao je Tišov te najavio da će DP nastaviti koristiti "sva raspoloživa pravna i politička sredstva" kako bi se utvrdila odgovornost za donošenje i provedbu odluke koju je Visoki upravni sud proglasio nezakonitom.