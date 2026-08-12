Gori kod Lučkog: Jedan za drugim buknula dva požara, vatrogasci na terenu
Na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se kako suklja crni dim
Danas poslijepodne u zagrebačkom naselju Hrvatski Leskovac vatrogasci su se borili s dva odvojena požara na otvorenom prostoru. Prva dojava građana stigla je u 14.13 sati za požar trave u Kanalskoj ulici, gdje se vatrena buktinja proširila na površinu od 200 puta 50 metara uz gusti dim, potvrdili su za net.hr iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
Samo sat vremena kasnije, u 15.05 sati, buknuo je i drugi požar na obližnjoj adresi Zastavnice 40A, s druge strane autoceste A3. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i šumu na fronti dužine oko 300 metara. Na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se kako s požarišta suklja gusti crni dim.
U intervencijama sudjeluje ukupno 13 vatrogasaca s četiri vozila iz sastava Vatrogasne postaje Novi Zagreb te dobrovoljnih vatrogasnih društava Odranski Obrež, Jarun, Hrašće i Prečko. O oba događaja obaviještena je i policija.
„Kako javlja Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, vatrogasci saniraju rubove požara.”