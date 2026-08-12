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POGLEDAJTE SNIMKU /

Gori kod Lučkog: Jedan za drugim buknula dva požara, vatrogasci na terenu

Na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se kako suklja crni dim

12.8.2026.
16:08
danas.hr
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Danas poslijepodne u zagrebačkom naselju Hrvatski Leskovac vatrogasci su se borili s dva odvojena požara na otvorenom prostoru. Prva dojava građana stigla je u 14.13 sati za požar trave u Kanalskoj ulici, gdje se vatrena buktinja proširila na površinu od 200 puta 50 metara uz gusti dim, potvrdili su za net.hr iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Gori kod Lučkog: Jedan za drugim buknula dva požara, vatrogasci na terenu
Foto: net.hr

Samo sat vremena kasnije, u 15.05 sati, buknuo je i drugi požar na obližnjoj adresi Zastavnice 40A, s druge strane autoceste A3. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i šumu na fronti dužine oko 300 metara. Na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se kako s požarišta suklja gusti crni dim.

Gori kod Lučkog: Jedan za drugim buknula dva požara, vatrogasci na terenu
Foto: net.hr

U intervencijama sudjeluje ukupno 13 vatrogasaca s četiri vozila iz sastava Vatrogasne postaje Novi Zagreb te dobrovoljnih vatrogasnih društava Odranski Obrež, Jarun, Hrašće i Prečko. O oba događaja obaviještena je i policija.

Gori kod Lučkog: Jedan za drugim buknula dva požara, vatrogasci na terenu
Foto: net.hr

Gori kod Lučkog: Jedan za drugim buknula dva požara, vatrogasci na terenu
Foto: net.hr

„Kako javlja Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, vatrogasci saniraju rubove požara.”

PožarAutocesta A3Vatrogasci
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