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Spektakl u Salzburgu: Kome Superkup? PSG i Aston Villa bore se za prvi trofej nove sezone

Spektakl u Salzburgu: Kome Superkup? PSG i Aston Villa bore se za prvi trofej nove sezone
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Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijek utakmice Superkupa PSG - Aston Villa pratite UŽIVO na portalu Net.hr

12.8.2026.
16:52
Sportski.net
Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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PSG i Aston Villa bore se za prvi europski trofej u ovoj sezoni - za naslov pobjednika UEFA-ina Superkupa igraju od 21 sat u Salzburgu kao pobjednik Lige prvaka te osvajač Europske lige. 

Superkup
12. 08. 2026.
21:00
0
PSG
 
:
0
Aston Villa
 

PSG: 

ASTON VILLA: 

Parižani su i branitelji naslova budući da su u prošlom izdanju ovog natjecanja nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca svladali Tottenham. Bit će ovo i susret dvojice španjolskih trenera, Luisa Enriquea s jedne te Unaija Emeryja s druge strane. 

Glavni sudac utakmice je Somalijac Omar Artan. Podsjećamo, UEFA ga je nagradila ovom utakmicom jer je ostao bez Svjetskog prvenstva. Američke vlasti zabranile su mu ulazak u zemlju i tako ga spriječile da sudi na Mundijalu. 

PsgAston VillaSuperkupUživo
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