Spektakl u Salzburgu: Kome Superkup? PSG i Aston Villa bore se za prvi trofej nove sezone

PSG i Aston Villa bore se za prvi europski trofej u ovoj sezoni - za naslov pobjednika UEFA-ina Superkupa igraju od 21 sat u Salzburgu kao pobjednik Lige prvaka te osvajač Europske lige.

Superkup 0 PSG : 0 Aston Villa

PSG:

ASTON VILLA:

Parižani su i branitelji naslova budući da su u prošlom izdanju ovog natjecanja nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca svladali Tottenham. Bit će ovo i susret dvojice španjolskih trenera, Luisa Enriquea s jedne te Unaija Emeryja s druge strane.

Glavni sudac utakmice je Somalijac Omar Artan. Podsjećamo, UEFA ga je nagradila ovom utakmicom jer je ostao bez Svjetskog prvenstva. Američke vlasti zabranile su mu ulazak u zemlju i tako ga spriječile da sudi na Mundijalu.