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'MORAMO USPJETI IZ PRVE /

Odbrojavaju se sati do spektakla na nebu: NASA ima samo jednu priliku, nema ponavljanja

Brojni ljubitelji astronomije pripremaju se za ovaj fenomen

12.8.2026.
17:07
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
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Još je manje od tri sata do početka praćenja potpune pomrčine Sunca, koja će biti vidljiva u Španjolskoj i na Islandu.

Na sjeveru i istoku Španjolske već se okupljaju brojni ljubitelji astronomije, željni svjedočiti prvoj od takozvane „Iberijske tri pomrčine“.

Posebno zanimljivo bit će na Islandu, gdje će NASA-in zrakoplov tijekom pomrčine snimati Sunčevu koronu u visokoj rezoluciji. Znanstvenici će istodobno proučavati promjene u Zemljinoj atmosferi, a dodatna mjerenja provodit će se i uz pomoć znanstvenih balona.

Za snimanje ovog rijetkog astronomskog fenomena sve mora biti pripremljeno do najsitnijeg detalja jer tijekom pomrčine nema prilike za ponavljanje.

„Na stražnjem sjedalu upravljat ću sa šest kamera, namještati fokus, vrijeme ekspozicije i, naravno, pratiti ono što nam je u tom trenutku najvažnije, i to sve istodobno. Zato se straga osjećam pomalo kao hobotnica, ali svakako je uzbudljivo“, rekao je Cary Klemm, operater senzorske opreme u NASA-i.

Ističe da je najveći izazov činjenica da znanstvenici imaju samo jednu priliku za snimanje.

„Morate sve napraviti kako treba iz prvog pokušaja jer nema ponavljanja“, poručio je Klemm.

Pomrčina
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