Hrvati otkrili kako će pratiti pomrčinu Sunca, Petrov komentar je hit: 'Uzeo sam godišnji...'
U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: 'Gdje ćete i kako gledati pomrčinu Sunca'
U srijedu od 19.10 sati moći ćete pratiti potpunu pomrčinu Sunca, koja će biti vidljiva u Španjolskoj i na Islandu.
U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Gdje ćete i kako gledati pomrčinu Sunca?"
Evo nekih od odgovora:
"Na Viru, okrenuti prema Velebitu, na ležaljkama uz šum valova", napisala je Suzana Dimić.
"Počinje berba grožđa, tako da pratimo s vrha Bijelog brda2, komentirala je Anamari Pokupić.
"Preko mobitela, okrenuta leđima suncu na selfie kameri. Provjerila sam, nije štetno", poručila je Silvija Lozančić Hiršl.
"U zvjezdarnici u Istri, ima nas 1400 organizirano pa kad dođem na red. Uzet ćemo naočale i masku za varenje", dodao je Toni Horvat.
"Ja sam uzeo tri dana godišnjeg zbog pomrčine, a već smo je pogledali dan prije na platformi Voyo", duhovito je zaključio Petar Milić.
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