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Hrvati otkrili kako će pratiti pomrčinu Sunca, Petrov komentar je hit: 'Uzeo sam godišnji...'

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: 'Gdje ćete i kako gledati pomrčinu Sunca'

12.8.2026.
17:05
RTL Danas
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U srijedu od 19.10 sati moći ćete pratiti potpunu pomrčinu Sunca, koja će biti vidljiva u Španjolskoj i na Islandu.

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Gdje ćete i kako gledati pomrčinu Sunca?"

Evo nekih od odgovora:

"Na Viru, okrenuti prema Velebitu, na ležaljkama uz šum valova", napisala je Suzana Dimić.

"Počinje berba grožđa, tako da pratimo s vrha Bijelog brda2, komentirala je Anamari Pokupić.

"Preko mobitela, okrenuta leđima suncu na selfie kameri. Provjerila sam, nije štetno", poručila je Silvija Lozančić Hiršl.

"U zvjezdarnici u Istri, ima nas 1400 organizirano pa kad dođem na red. Uzet ćemo naočale i masku za varenje", dodao je Toni Horvat.

"Ja sam uzeo tri dana godišnjeg zbog pomrčine, a već smo je pogledali dan prije na platformi Voyo", duhovito je zaključio Petar Milić.

Svoje komentare možete i dalje ostaviti na Facebook stranici Net.hr-a.

Pomrčinu sunca pratite uživo i na našem portalu Net.hr i platformi Voyo.

Pomrčina SuncaPitamo VasTema DanaSunce
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