Kada će se pomrčina Sunca vidjeti iz vašeg grada? Donosimo detaljan raspored po gradovima

Večeras se očekuje da će milijuni ljudi usmjeriti pogled prema zapadnom horizontu dok pomrčina Sunca bude prelazila preko dijelova Europe. Ovaj iznimno rijedak astronomski fenomen će se iz naših krajeva vidjeti kao djelomična pomrčina, ali i dalje se radi o događaju koji privlači velik broj i naših građana.

U velikim dijelovima Španjolske pomrčina će biti potpuna. Prognoze sugeriraju da oblaci vjerojatno neće zakloniti pogled na ovaj nebeski događaj. Slično će biti i na Islandu i Grenlandu, ali ni prizor u Hrvatskoj neće biti loš.

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Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Poslali posebno upozorenje

Iz Zvjezdarnice Zagreb savjetuju da se pronađe neko povišeno opažačko mjesto s otvorenim pogledom na zapad-sjeverozapad. Posebno su upozorili i da se u Sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtara izrađenih isključivo za tu namjeru jer to može trajno oštetiti vid.

Pomrčina će u većini gradova započeti između 19:25 i 19:30, a iz Zvjezdarnice Zagreb objavili su i detaljan popis po gradovima i otocima.

Detaljan raspored po gradovima

Prvi kontakt u Zagrebu počinje u 19:25, a vidjet će se opstrukcija od 77 posto. U Rijeci će se pomrčina moći vidjeti od 19:27, a opstrukcija će biti 85,05 posto. U Osijeku nebeski spektakl počinje od 19:25, a mjesec će pokriti 52,70 posto Sunca. Iz Splita će se od 19:29 vidjeti pomrčina, a opstrukcija će biti 54,27 posto.

Dubrovnik će moći vidjeti opstrukciju od 34,05 posto, a pomrčina počinje u 19:30. Iz Bjelovara će se od 19:25 vidjeti opstrukcija od 70,76 posto, a iz Gospića od 19:28 tek nešto više, odnosno 71,83 posto. Iz Knina od 19:28 pomrčina će biti 60,62 posto, a iz Omiša 51,62 posto i sve počinje u 19:29. Od većih hrvatskih gradova najveću opstrukciju će imati Poreč. Pomrčina počinje u 19:27, a opstrukcija će biti čak 89,44 posto.

Detaljan raspored po gradovima možete pogledati OVDJE.