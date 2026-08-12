Željko Joksimović stiže na Krk i donosi večer brezvremenskih hitova

Nakon niza spektakularnih koncerata koji su obilježili ovogodišnje ljeto na Krku, Diamond Club powered by Mint nastavlja sezonu gostovanjem jednog od najcjenjenijih regionalnih kantautora i izvođača. U petak, 14. kolovoza, na impresivnu open-air pozornicu Diamonda stiže Željko Joksimović, glazbenik čije su pjesme već više od dva desetljeća dio najljepših ljubavnih priča, proslava i uspomena brojnih generacija, a čiji koncerti iznova potvrđuju zašto uživa posebno mjesto među publikom diljem regije.

Željko Joksimović tijekom bogate karijere izgradio je prepoznatljiv glazbeni opus koji spaja vrhunsku interpretaciju, snažne emocije i bezvremenske melodije. Njegove pjesme poput „Lane moje“, „Leđa o leđa“, „Ljubavi“, „Milimetar“ i brojnih drugih odavno su prerasle okvire hitova te postale nezaobilazan dio regionalne glazbene scene, dok njegove izvedbe uživo ostavljaju snažan dojam zahvaljujući iznimnoj muzikalnosti, vrhunskoj produkciji i iskrenoj povezanosti s publikom.

Foto: PR Željko Joksimović

Koncert u Diamondu publici donosi priliku da najveće hitove jednog od najcjenjenijih glazbenika regionalne scene doživi u jedinstvenom ambijentu pod otvorenim nebom. Spoj impresivne produkcije, atraktivne open-air pozornice i Joksimovićeve glazbe obećava večer ispunjenu emocijama, vrhunskim izvedbama i koncertnim trenucima koji će se dugo pamtiti.

Nastup Željka Joksimovića još je jedan u nizu koncerata kojima Diamond Club powered by Mint potvrđuje status jednog od najvažnijih ljetnih glazbenih odredišta na hrvatskoj obali. Upravo spoj različitih glazbenih žanrova, pažljivo odabranih izvođača i produkcije na najvišoj razini čini Diamond nezaobilaznom destinacijom za sve ljubitelje vrhunskih koncertnih doživljaja.

Diamond Club powered by Mint otvoren je do kraja kolovoza te i u nastavku sezone donosi nastupe brojnih popularnih regionalnih izvođača, pretvarajući svaku večer u jedinstven spoj vrhunske glazbe, impresivne produkcije i nezaboravne ljetne atmosfere.

Više informacija o gostovanjima pratite na web stranici https://diamondclub.hr/ te na društvenim mrežama www.facebook.com/diamondclub.hr/ i www.instagram.com/diamondclub.hr/.