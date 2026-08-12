Lučki kapetan otkrio detalje o spašenoj Portugalki: 'Ovo nam je rekla kad smo je pronašli'

Kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin u 13.00 sati u srijedu dao je izjavu medijima i otkrio nove detalje o akciji traganja i spašavanja četiri državljana Portugala koji su nestali na području Velebitskog kanala.

"Od 4.41 u tijeku je akcija traganja i spašavanja u Velebitskom kanalu. Jedna osoba oko 11.40 je pronađena, žena, u moru u uvali Butinj. Zbrinuta je i predana u luci Novi Vinodolski hitnom medicinskom osoblju", istaknuo je Bugarin.

Istaknuo je da im je spašena žena dala informacije koje su koristili pri traganju za druge tri muške osobe koje su se nalazile na čamcu, koji je odnesen iz jednog kampa. "Akcija je započela uz obalni dio, a onda smo preselili na istočni dio otoka Krka, prema rtu Glavina", naveo je Bugarin.

"U 8.10 u uvali Smokova pronađena je brodica koja je odgovarala opisu, ali bila je bez posade. U 10.40 sati podigli smo Pilatus i u 11.05 uočio je osobu u moru, nakon čega smo je pronašli i preuzeli", govori kapetan i dodaje da su zatražili da se uključi helikopter policije, a obalni dio pretraživat će i HGSS.

Detalji spašavanja

Ispričao je kako je izgledala komunikacija sa spašenom ženom: "Ona nam je rekla da se do 20 minuta od nje nalazila druga osoba. Pokušavala nas je navesti, pomagala nam je u traganju za tom osobom, ali nismo je pronašli."

"U kampu se nalazi veća skupina državljana Portugala. Dio je iza 3.00 sati otišao s gumenjakom prema Senju. U 4.41 jedna osoba nas je obavijestila da se nisu vratili, nakon čega je započeta akcija. To ni nije gumenjak, to je napuhanac od metar i pol na vesla", govori Bugarin.

Na naše pitanje o vremenskim uvjetima Bugarin navodi: "Jutros su zabilježeni udari bure od 60-70 čvorova. Unatoč tim neprilikama, danas raspolažemo s plovilima koji mogu odgovoriti na takve prilike. Kad nismo nikoga pronašli na obalnom dijelu, uputili smo se s dva plovila na istočnu stranu Krka, gdje su valovi dosezala 2,5 do tri metra. Koliko u takvim uvjetima možete nešto uočiti... vrlo je teško, stvara se morska prašina, smanjeni su uvjeti. Bura je nešto oslabila pa je bolja vidljivost.

Potvrđuje kako Portugalci imaju oko 30 godina.