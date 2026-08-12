Čudesno spašavanje nakon potresa: Spasioci iz ruševina izvukli bebu, pojavila se snimka

Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je u ponedjeljak zapadnu Kolumbiju, ostavljajući za sobom više od 200 mrtvih i brojna razorena naselja. Dok su spasilačke ekipe trećeg dana nakon katastrofe nastavile potragu za preživjelima, iz ruševina su stizale i nevjerojatne priče o spašavanju, piše CNN.

Jedna od njih dogodila se u gradu Caliju, gdje je Brian Osorio Zuluaga, nakon što je osjetio potres, napustio svoj ured i motorom krenuo prema kući.

Na putu je ugledao prizor koji ga je zaustavio – urušenu peterokatnicu.

"Bio je to veliki kompleks koji je zauzimao cijeli blok”, ispričao je Osorio.

Zgrada La Torres del Limonar urušila se nakon najsnažnijeg potresa koji je pogodio Kolumbiju u više od deset godina. Stanari i susjedi istrčali su na ulicu, neki još u pidžamama, dok su drugi plakali ili bili u stanju šoka.

Čuo se jedva čujan glas iz ruševina

Osorio je prišao ruševinama i počeo dozivati moguće preživjele, unatoč upozorenjima da bi moglo doći do curenja plina.

U jednom trenutku zatražio je od okupljenih da zašute.

🚨Colombia rescuers DIG OUT MONTHS-OLD BABY from BUILDING RUBBLE after 7.4 earthquake



📍An 18-day-old baby was rescued from the rubble of a building. #Colombia #Earthquake https://t.co/Xt5WDuaM5Epic.twitter.com/koQnJVsBRv

▪️More than 100 people are dead & there is widespread… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 10, 2026

Iz ruševina se začuo jedva čujan zvuk.

"Da, ovdje sam. S bebom sam”, odgovorio je muškarac.

Osorio i nekoliko drugih ljudi odmah su počeli rukama uklanjati komade ruševina. No put do muškarca i bebe blokirala je velika betonska ploča.

Prvi je pokušaj bio neuspješan.

"Nismo je mogli podignuti. Onda smo svi zajedno podigli – jedan, dva, tri, gore”, ispričao je Osorio.

Ploča je bila preteška da bi je jednostavno maknuli. Neki su ljudi morali držati beton podignutim dok su drugi čistili prolaz prema bebi.

A onda su ugledali njezinu glavu.

Beba nije mogla disati

"Vidjeli ste bebinu malu glavu. Tada je izgledala pomalo ljubičasto jer nije mogla disati”, rekao je Osorio.

Kako su uklanjali ruševine, beba je počela ponovno disati, a boja kože polako joj se vratila.

Snimka spašavanja prikazuje malog dječaka u prašnjavoj odjeći kako ga pažljivo izvlače iz ruševina. Pokraj njega nalazi se muškarac s krvavom rukom, koji je još uvijek napola zarobljen ispod betonske ploče.

Osorio je preuzeo dječaka i predao ga policajcu, koji ga je odnio do vozila hitne pomoći. Spasioci su se potom vratili muškarcu i nastavili ga oslobađati.

U ruševinama su se nalazili odjeća, cipele i plišana igračka. Prizor je Osoriju odmah otvorio pitanje koliko se još ljudi možda nalazi ispod urušenih dijelova zgrade.

"Sve te misli prolaze vam kroz glavu”, rekao je.

Za njega nema dvojbe što je spasilo život muškarca i djeteta.

"Zajedništvo je snaga. Nitko sam ne bi mogao podignuti taj komad ruševine. Bio je ogroman i težak. Bolje je djelovati nego samo stajati. Svaki doprinos pomaže”, dodao je.

Potraga i spašavanje u srijedu su ušli u treći dan. Spasilačke ekipe pokušavale su pronaći još preživjelih nakon katastrofalnog potresa koji je, prema podacima prikupljenima iz izvještaja dužnosnika, odnio više od 200 života.