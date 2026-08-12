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TRAGEDIJA /

Marokanska nogometašica utopila se u pokušaju ulaska u Španjolsku. Tog dana bila joj je odobrena viza

Marokanska nogometašica utopila se u pokušaju ulaska u Španjolsku. Tog dana bila joj je odobrena viza
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Foto: Profimedia/X

Tragična priča mlade marokanske nogometašice

12.8.2026.
9:13
M.G.Antonela Ištvan
Profimedia/X
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Marokanska nogometašica Faten Ben Omar El Azizi (26) utopila se prošloga mjeseca kao jedna od žrtava masovnog pokušaja prelaska u španjolsku Ceutu, a na dan kada je izgubila život njenoj majci su javili da joj je odobrena viza za Španjolsku.

San o Europi ugašen u moru

Faten Ben Omar El Azizi igrala je za regionalni klub Maghreb Atlético Tetuán, no njezina strast prema nogometu nije joj mogla osigurati egzistenciju. Skromna zarada, koju je primala samo kada bi njezin tim pobijedio, nije bila dovoljna za uzdržavanje obitelji. Kako bi preživjela, uz treninge je radila i na najstarijem groblju u Tétouanu, gdje je čistila grobove i prodavala bosiljak, nadajući se da će jednog dana kroz sport pronaći izlaz iz teške financijske situacije.

Majka Jamilla ispričala je za The Guardian o njezinim snovima i teškom životu.

"San joj je bio otići u Europu, vjerovala je da joj nogomet može otvoriti ta vrata", rekla je.

Nažalost, taj san se ugasio 30. srpnja, kada se, nakon što je izgubila nadu u legalne puteve, pridružila skupini ljudi koja je pokušala preplivati opasni morski tjesnac koji dijeli Maroko od Ceute.

U gorkoj ironiji, upravo tog jutra u obiteljskoj kući zazvonio je telefon. Službenik je tražio Faten. "Ne, ja sam njezina majka", odgovorila je Jamilla, nakon čega joj je priopćena vijest da je vizu njezine kćeri moguće preuzeti u konzulatu.

Tuga u marokanskom nogometu

Faten je bila jedna od desetak osoba koje su izgubile život u tom masovnom pokušaju prelaska na španjolski teritorij. Tragedija je odjeknula u marokanskoj nogometnoj zajednici. Njezin klub, Moghreb Atlético Tetuán, oprostio se od nje dirljivom porukom, navodeći kako je njezin san o boljem životu "slomljen prije nego što je i počeo". "Nije tražila ni slavu ni avanturu, već samo bolji život s druge strane granice", stoji u priopćenju kluba.

Marokanski sindikat profesionalnih nogometaša (UMFP) također je izrazio duboko žaljenje. "S dubokom tugom primili smo vijest o tragičnoj smrti igračice Faten Ben Omar El Azizi", poručili su, izražavajući sućut obitelji, suigračicama i cjelokupnoj nogometnoj zajednici.

 

 

CeutaMarokoMigranti
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