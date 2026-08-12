FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA KOD SARAJEVA /

Policajac motociklom pokosio pješake: Jedna žena poginula, troje ozlijeđenih, on uhićen

Policajac motociklom pokosio pješake: Jedna žena poginula, troje ozlijeđenih, on uhićen
×
Foto: Klix.ba/ Screenshot

Na mjestu je poginula 52-godišnja žena, dvije osobe teže su ozlijeđene a jedna lakše

12.8.2026.
9:51
Hina
Klix.ba/ Screenshot
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Policajac iz Sarajeva uhićen je u srijedu nakon što je skrivio tešku prometnu nesreću u kojoj je poginula jedna, a ozilijeđene još tri osobe, potvrdili su iz MUP-a Sarajevske županije.

Policajac koji je identificiran kao Viktor Ćatić u utorak navečer u razdoblju kada je bio izvan dužnosti motociklom je u naselju Binježevo kod Sarajeva naletio na skupinu pješaka.

Policajac motociklom pokosio pješake: Jedna žena poginula, troje ozlijeđenih, on uhićen
Foto: klix.ba/ Screenshot

Na mjestu je poginula 52-godišnja žena, dvije osobe teže su ozlijeđene a jedna lakše.

"Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa u 01:40 sati uhićen je V.Ć.", stoji u priopćenju.

Uz to što je djelatni policajac Ćatić obnaša i dužnost predsjednika Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Sarajevske županije.

Na prometnicama u BiH tijekom ljetnih mjeseci bilježi se značajno povećanje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju motociklisti. 

Kako je objavila televizija N1 sumirajući policijske i medijske izvještaje samo od 1. lipnja do 11. kolovoza ove godine u takvim je prometnim nesrećama u BiH poginulo najmanje deset osoba, a znatno veći broj zadobio je teške tjelesne ozljede.

PolicajacSarajevoPrometna Nesreća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike