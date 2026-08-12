Nakon selidbe u SAD šokirala ih pravila u naselju: 'Imamo osjećaj da nas netko promatra'

Kada su se Emily Hudson i njezin suprug preselili iz Velike Britanije na Floridu, veselili su se ostvarenju američkog sna. Umjesto toga, ubrzo nakon kupnje kuće dočekalo ih je neugodno iznenađenje. Samo 19 dana kasnije primili su službeno upozorenje od lokalne udruge vlasnika kuća u kojem se od njih tražilo da urede požutjeli travnjak ispred kuće. Problem je bio u tome što se još nisu ni uselili.

Upozorenje zbog travnjaka

''Naše prvo iskustvo bilo je pismo o požutjelom travnjaku s rokom do kada ga moramo urediti. Odgovorili smo da se još nismo ni uselili te da je sustav navodnjavanja koji su ostavili prethodni vlasnici bio u vrlo lošem stanju'', ispričala je Emily. Zatražili su dodatno vrijeme i dobili ga.

Organizacija se službeno zove Homeowner Association (HOA). U njoj su okupljeni vlasnici kuća iz cijelog naselja koji plaćaju redovite članarine i zajednički upravljaju naseljem u kojem žive.

No nadzor tu nije završio. Ubrzo su stigla nova upozorenja – ovoga puta zbog otpada koji je tijekom selidbe ostao ispred kuće. Emily priznaje da se povremeno osjećala kao u Orwellovu romanu 1984., jer je ''Veliki brat“ kao da vidi baš sve. Djelatnici HOA-e dva puta mjesečno obilaze naselje s više od dvije tisuće kuća te svakog mjeseca šalju između 200 i 400 upozorenja zbog kršenja pravila. Emily i njezin suprug, dakle, nisu bili jedini – samo na takav sustav nisu navikli.

U zajednicama kojima upravlja HOA vlasnici moraju poštovati brojna pravila. Bez odobrenja udruge često ne mogu promijeniti boju fasade ili krova, preurediti prednji vrt i slično.

Dozvola za ljuljačku

''Kad bismo htjeli objesiti ljuljačku na drvo ispred kuće, vjerojatno nam to ne bi odobrili. Moramo tražiti dopuštenje čak i za boju kuće ili krova. Zato ovdje nećete vidjeti jarko narančaste kuće'', kaže Emily.

Ipak, pošteno je priznati da su pravila svima poznata unaprijed. Emily i suprug znali su u što ulaze te su ih morali i pisanim putem prihvatiti. Četiri godine štedjeli su za novi život radeći ukupno pet poslova. Za 367 tisuća britanskih funti kupili su kuću s četiri spavaće sobe i bazenom u Jacksonvilleu na Floridi. Prije toga živjeli su u skromnom vojnom naselju u Velikoj Britaniji, koje prema Emily nije bilo osobito ugodno. Njezin je suprug nekoliko godina služio u vojsci.

Sve ipak ima svoje prednosti i nedostatke. Iako su im stroga pravila u početku teško padala, danas Emily priznaje da imaju i svojih prednosti.

''Ponekad imate osjećaj da vas netko stalno promatra, ali zahvaljujući tome sve su kuće uređene, vrtovi održavani, a kante za smeće ne stoje danima ispred kuća. Imamo tri bazena, parkove i dječja igrališta. Ovo je odlično mjesto za život.“

Sustav koji štiti vrijednost nekretnina

Prema njezinu mišljenju, sustav štiti i vrijednost nekretnina.

''Ne može se dogoditi da susjed ostavi šest olupina automobila ispred kuće ili potpuno zapusti vrt. Kuće u ovakvim četvrtima prodaju se brže i po višim cijenama“, dodaje žena koja je rođena u SAD-u, od američkog oca i britanske majke. Kada je imala šest godina, roditelji su joj se razveli i vratila se u Europu.

Emily ni trenutka nije požalila zbog povratka u SAD. ''Da, ponekad imamo osjećaj da nas netko promatra. Ali preseljenje na Floridu bila je najbolja odluka koju smo kao obitelj donijeli.“

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