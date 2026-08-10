Težila je više od 100 kg, a danas je ponosna na isklesani trbuh: 'Nikada nisam bila zadovoljnija'

Kada jednog dana 2022. godine Teagan Hopwood (31) nije uspjela obući jedine traper kratke hlače koje je imala kod kuće, rekla je sama sebi: ''Dosta.“ Majka iz britanskog Canterburyja tada je težila oko 103 kilograma. Zahvaljujući snažnoj volji i odlučnosti uspjela je smršavjeti na današnjih 74 kilograma. Danas Teagan na internetu pokazuje isklesani trbuh te dijeli savjete ne samo o tome kako izgubiti višak kilograma, nego i kako dugoročno održati zdravu tjelesnu težinu.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Teagan je tijekom trudnoće dobila puno kilograma, a nakon poroda počela se prejedati, što je ubrzo izmaknulo kontroli. No odlučila je promijeniti svoj život. Umjesto ''čudotvornih“ dijeta, detoksikacijskih čajeva ili injekcija za mršavljenje, odlučila se za jednostavnu matematiku – kalorijski deficit i dosljednost.

U početku je unosila oko 2200 kalorija dnevno, a kasnije je unos smanjila na približno 1700 kalorija. U šest mjeseci izgubila je oko 32 kilograma, a pritom, kako kaže, nije imala osjećaj da mora jesti samo salate. U mršavljenju joj je pomoglo i to što je počela vježbati četiri puta tjedno. Zahvaljujući tome učvrstila je tijelo, a redovita tjelovježba omogućila joj je da si s vremena na vrijeme priušti i nešto manje zdravo, poput omiljene pizze ili hamburgera. ''I dalje sam samo čovjek i želim uživati u životu“, objašnjava Teagan zašto nije željela potpuno ograničiti prehranu.

Zašto nije odabrala lakši put uz pomoć lijekova za mršavljenje? ''Nikada nisam ni razmišljala o injekcijama. Znala sam da mogu smršavjeti sama. Problem nije bio u tome što nisam mogla, nego što nisam bila u pravom psihičkom stanju“, iskreno kaže Teagan. ''Morate naučiti kako održavati svoju težinu. Ako nekome trebaju injekcije iz zdravstvenih razloga, to razumijem. Ali ako ih koristi samo zato što ne želi uložiti trud, s tim se ne slažem“, dodaje samouvjerena Britanka.

Foto: Profimedia

Svoje iskustvo dijeli na TikToku, gdje pokazuje kako trenira i kakva jela priprema. Danas kaže da ima potpuno drugačiji odnos prema vlastitom tijelu. ''Sretna sam, puno sam sigurnija u sebe i mogu reći da volim svoje tijelo. Imam strije i višak kože, ali nikada nisam bila zadovoljnija sobom“, kaže zadovoljna transformacijom.

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