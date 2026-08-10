Hajduk se oglasio nakon Istre: Navijači bijesni u komentarima

Hajduk je u drugom kolu SHNL-a u nedjelju navečer odigrao 2-2 s Istrom. Imali su Splićani dva puta vodstvo, a onda su u posljednjim sekundama izgubili dva boda.

Utakmicu su obilježili zvižduci Hajdukovih navijača treneru Gonzalu Garciji, ali i upravi kluba na čelu s predsjednikom Ivanom Bilićem. Hajduk već u četvrtak ponovno igra na Poljudu, u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Utakmicu je i Hajduk najavio na društvenim mrežama kao "ispiranje gorkog okusa".

"Nova utakmica - bolji pristup - isti cilj. U četvrtak je prilika da pravo lice momčadi pokažemo na terenu i isperemo gorak okus sinoćnje završnice. Vidimo se na Poljudu, uz glasnu i snažnu podršku vjernih samo bijelima", stoji u Hajdukovoj objavi.

Navijači u komentarima nisu bili takvog optimističnog stava. Ovo su neki od komentara ispod objave:

"Splićani su u dvadesetak godina uspjeli upropastiti:

- Košarku

- Splitski festival

- Hajduka"

"Ni 8:0 u četvrtak neće isprat gorak okus onog sto radite zadnjih godina"

"Imate sreće pa igrate s amaterima u četvrtak vidjet ćemo protiv Gorice u nedjelju"

"Pokažite muda i odlučnost kad se lomi utakmica a ne kad imate prednost od 3 gola. Kakva je sreća oko kluba ispast ćemo u produžetcima u četvrtak."

"A kad će biti objava da Bilić nije više predsjednik"

"Biliću odlazi"

"Da osvojite LP, ne možete oprat 20 godina tuge"

"55 e za gledat Bambu nije puno....."

"Ovu u četvrtak može i Bilić na zadnjem veznom"

"Tko piše ove parole? Duh komunizma!"