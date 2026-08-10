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KOBNA ISTRA /

Dva iskusna stručnjaka analizirala su Hajduk nakon novog šoka

U posljednjoj utakmici drugog kola domaće lige novi kiks Hajduka. Na Poljudu je gostovala Istra koja se u Pulu vraća s velikim bodom koji je osvojila u posljednjim sekundama utakmice. Splićani su dvaput bili u vodstvu preko Pukštasa i Livaje, a za goste su zabili Frederiksen i Ahmeti u petoj i posljednjoj minuti sudačke nadoknade.

O dramatičnoj utakmici Hajduka i Istre novinar Silvijo Maksan razgovarao je s poznatim nogometnim trenerima Brankom Karačićem i Draženom Besekom, koji su detaljno analizirali događanja na Poljudu, otkrili probleme koje Hajduk ima ove sezone i rekli što mora popraviti da bi bio bolji. 

Razgovor s Besekom čitajte OVDJE, a s Karačićem OVDJE.

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10.8.2026.
17:12
Sportski.net
HajdukIstra 1961HnlBranko KaračićDražen Besek
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