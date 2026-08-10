Mišković otkrio što će biti s Frukom: 'Imamo usmeni dogovor'

Predsjednik Rijeke Damir Mišković otkrio je detalje o budućnosti Tonija Fruka i planovima kluba u nastavku prijelaznog roka.

Fruk se već neko vrijeme povezuje s odlaskom s Rujevice, no zasad nije stigla ponuda koja bi zadovoljila Rijeku. Mišković je potvrdio da postoji dogovor prema kojem bi hrvatski reprezentativac produljio ugovor ako ovog ljeta ne pronađe novi klub.

Rijeka je prošle godine otkupila i preostalih 50 posto njegovih prava od Fiorentine, a za Fruka se navodno traži najmanje deset milijuna eura.

Mišković je najavio i još jedno pojačanje. Nakon dolaska Yusufa Kabadayija na posudbu iz Augsburga, Rijeka traži još jednog krilnog igrača.