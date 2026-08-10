Vučić dramatično nakon susreta sa Zelenskim: 'Na rubu smo puno većeg rata'
Iznio je mišljenje da od mira neće biti ništa do idućeg proljeća najmanje jer sve strane žele vidjeti drugu stranu poraženu
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji održava kontakt s ruskim diktatorom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon prvog posjeta Zelenskog prijestolnici Beogradu, Vučić je izrazio zabrinutost da bi Europa mogla biti na rubu još većeg rata, objavio je njemački Bild.
U intervjuu za MD MEETS, podcast izvršnog direktora Axel Springera Mathiasa Döpfnera, Vučić je rekao: "Vjerujem da smo na početku velikog rata. I zato sam se nadao da će netko drugi do sada nešto učiniti kako bi donio mir. To se nije dogodilo i neće se dogoditi uskoro, što znači da smo na rubu puno, puno većeg rata."
Vučićev prijem ukrajinskog predsjednika iznenadio je međunarodnu zajednicu i izazvao žestoke kritike u tradicionalno proruskoj Srbiji, kao i u Rusiji.
Ruski propagandisti optužili su Vučića za izdaju partnerstva s Rusijom i pomaganje Ukrajini u ratu protiv Rusije kroz ekonomske sporazume. Ukrajinski vladini dužnosnici proglasili su posjet pokušajem razdora između Rusije i Srbije - "šamarom u lice Rusima".
U intervjuu za Döpfnera, Vučić se branio: "Nisam ovdje da bih udovoljio Rusima, Ukrajincima ili bilo kome drugome - osim Srbima."
'Nisam razgovarao s Putinom'
Nije obavijestio ruskog čelnika Putina prije Zelenskog posjeta: "Nisam s njim razgovarao jer nikome ne objavljujem svoj politički program, jer Srbija nije marioneta nijedne druge zemlje na svijetu."
Što se tiče Vladimira Putina, s kojim je, prema riječima Vučića, razgovarao "21 ili 22 puta", Srbin je izjavio da je "u posljednje vrijeme imao manje kontakta s njim nego prije".
Srpski predsjednik priznao je da je Ukrajina "pokazala svoju stvarnu sposobnost da se brani".
Međutim, napomenuo je da je Moskva izgubila utjecaj u regiji tijekom rata: "Bilo mi je nezamislivo da Rusija može izgubiti bilo kakav utjecaj u bilo kojoj od kavkaskih republika, Azerbajdžanu i Armeniji."
Vučić je priznao da su vodstva Ukrajine i Rusije "pod ogromnim pritiskom". Izjavio je da "nikome nije lako kada svakodnevno gubite desetke ili stotine vojnika".
Njegova prognoza za rat, nakon Zelenskog posjeta, bila je pesimistična: "Ne vidim kraj rata ove godine. Ne vidim kraj rata prije sljedećeg proljeća. Reći ću vam zašto: jer vjerujem da jedna strana mora biti jača i pobjednička - na ovaj ili onaj način - da bi rat završio. Inače, s obzirom na trenutnu pat-poziciju, ne vidim mogućnost za kompromisna rješenja."
Vučić je kao razlog zastoja naveo nedostatak spremnosti na kompromis: "Ako analizirate trenutnu situaciju, vjerujem da nitko ne želi mir. Svi žele vidjeti drugu stranu poraženu."
Završio je da ne zna kako pobijediti Rusiju i da ne vjeruje da će to biti lako podsjetivši i da je ona nuklearna sila.