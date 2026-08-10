Vučić dramatično nakon susreta sa Zelenskim: 'Na rubu smo puno većeg rata'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji održava kontakt s ruskim diktatorom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon prvog posjeta Zelenskog prijestolnici Beogradu, Vučić je izrazio zabrinutost da bi Europa mogla biti na rubu još većeg rata, objavio je njemački Bild.

U intervjuu za MD MEETS, podcast izvršnog direktora Axel Springera Mathiasa Döpfnera, Vučić je rekao: "Vjerujem da smo na početku velikog rata. I zato sam se nadao da će netko drugi do sada nešto učiniti kako bi donio mir. To se nije dogodilo i neće se dogoditi uskoro, što znači da smo na rubu puno, puno većeg rata."

Vučićev prijem ukrajinskog predsjednika iznenadio je međunarodnu zajednicu i izazvao žestoke kritike u tradicionalno proruskoj Srbiji, kao i u Rusiji.

Ruski propagandisti optužili su Vučića za izdaju partnerstva s Rusijom i pomaganje Ukrajini u ratu protiv Rusije kroz ekonomske sporazume. Ukrajinski vladini dužnosnici proglasili su posjet pokušajem razdora između Rusije i Srbije - "šamarom u lice Rusima".

U intervjuu za Döpfnera, Vučić se branio: "Nisam ovdje da bih udovoljio Rusima, Ukrajincima ili bilo kome drugome - osim Srbima."

'Nisam razgovarao s Putinom'

Nije obavijestio ruskog čelnika Putina prije Zelenskog posjeta: "Nisam s njim razgovarao jer nikome ne objavljujem svoj politički program, jer Srbija nije marioneta nijedne druge zemlje na svijetu."

Što se tiče Vladimira Putina, s kojim je, prema riječima Vučića, razgovarao "21 ili 22 puta", Srbin je izjavio da je "u posljednje vrijeme imao manje kontakta s njim nego prije".

Srpski predsjednik priznao je da je Ukrajina "pokazala svoju stvarnu sposobnost da se brani".

Međutim, napomenuo je da je Moskva izgubila utjecaj u regiji tijekom rata: "Bilo mi je nezamislivo da Rusija može izgubiti bilo kakav utjecaj u bilo kojoj od kavkaskih republika, Azerbajdžanu i Armeniji."

Vučić je priznao da su vodstva Ukrajine i Rusije "pod ogromnim pritiskom". Izjavio je da "nikome nije lako kada svakodnevno gubite desetke ili stotine vojnika".

Njegova prognoza za rat, nakon Zelenskog posjeta, bila je pesimistična: "Ne vidim kraj rata ove godine. Ne vidim kraj rata prije sljedećeg proljeća. Reći ću vam zašto: jer vjerujem da jedna strana mora biti jača i pobjednička - na ovaj ili onaj način - da bi rat završio. Inače, s obzirom na trenutnu pat-poziciju, ne vidim mogućnost za kompromisna rješenja."

Vučić je kao razlog zastoja naveo nedostatak spremnosti na kompromis: "Ako analizirate trenutnu situaciju, vjerujem da nitko ne želi mir. Svi žele vidjeti drugu stranu poraženu."

Završio je da ne zna kako pobijediti Rusiju i da ne vjeruje da će to biti lako podsjetivši i da je ona nuklearna sila.