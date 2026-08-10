Ova pomrčina donosi velike financijske promjene: Evo tko će plivati u novcu, a koga čeka pakao

Potpuna pomrčina Sunca u znaku Lava 12. kolovoza 2026. godine predstavlja jedan od najmoćnijih astroloških događaja godine, donoseći dramatičan reset u područjima kreativnosti, vodstva i osobnog izražavanja.

Ovaj nebeski fenomen potiče nove početke i hrabre odluke, a njegov će se utjecaj najsnažnije osjetiti na polju karijere i financija. Promjene pokrenute ovog dana imat će dugoročne posljedice, a njihovi će se učinci razvijati tijekom sljedećih šest mjeseci.

Vrijeme je za otpuštanje starih obrazaca i ega kako bi se otvorio prostor za autentičan rast i napredak. U nastavku pročitajte detaljnu financijsku prognozu za svaki znak.

Ovan (21. ožujka – 19. travnja)

Ova pomrčina budi vaš poduzetnički duh i stavlja fokus na kreativne talente. Idealan je trenutak da hobi ili strastveni projekt pretvorite u izvor prihoda, jer se vaša jedinstvenost sada najviše cijeni.

Prilike leže u osobnim projektima, umjetnosti ili dizajnu. Iako će vam samopouzdanje biti na vrhuncu, izbjegavajte impulzivno trošenje. Umjesto toga, strateški uložite u svoje vještine. Vaša inicijativa i dodatni angažman donijet će financijski napredak.

Bik (20. travnja – 20. svibnja)

Za vas je fokus na domu, obitelji i osjećaju dugoročne sigurnosti. Financijska situacija postaje stabilnija, a trud uložen proteklih mjeseci počinje se isplaćivati.

Moguće je poboljšanje prihoda ili prilika za dodatni posao koji donosi stabilnost. Ako razmišljate o ulaganju u nekretnine ili renovaciju doma, ovo je period za početak planiranja. Neočekivani kućanski trošak mogao bi vas potaknuti da preispitate budžet i usmjerite se na praktična rješenja.

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Kako tvrdi portal People, pomrčina donosi preokret u području komunikacije, učenja i sklapanja novih kontakata. Vaša pregovaračka snaga bit će iznimna, a znanje se lako može pretvoriti u prihod.

Prilike za dodatnu zaradu leže u poslovima vezanim za medije, marketing, pisanje ili online projekte. Vaša ideja ili prezentacija mogla bi privući pažnju utjecajnih osoba.

Važno je da ostanete organizirani jer će prilika biti više nego vremena, a sve detalje provjerite prije potpisivanja ugovora.

Rak (21. lipnja – 22. srpnja)

Financijski sektor je u središtu vaše pozornosti. Pomrčina vas potiče da prekinete sa starim načinima zarađivanja i konačno odredite pravu cijenu svog rada.

Ovo je idealno vrijeme za pregovore o povišici, redefiniranje honorara ili pronalaženje novog, isplativijeg izvora prihoda. Energija Marsa u vašem znaku daje vam potrebnu snagu i samopouzdanje da se zauzmete za sebe.

Moguće je i neočekivano primanje novca ili neka vrsta financijske pomoći.

Foto: Generirao UI

Lav (23. srpnja – 22. kolovoza)

Vi ste zvijezde ove pomrčine koja se događa upravo u vašem znaku, označavajući početak novog životnog poglavlja. Na poslovnom planu otvaraju se prilike za napredovanje, pokretanje vlastitog projekta ili preuzimanje liderske uloge.

Vaš trud bit će primijećen, a moguća je i povišica ili bonus. Ipak, astrolozi upozoravaju da ovu priliku iskoristite za vođenje tima, a ne za isticanje ega. Pokažite da ste pravi vođa, a ne samo zvijezda predstave.

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Pomrčina za vas djeluje iza kulisa, potičući vas na duboku introspekciju i planiranje. Ovo je odlično razdoblje za reorganizaciju troškova i donošenje dugoročnih financijskih odluka.

Možda ćete shvatiti da ste preuzeli zadatke koji nisu vaša odgovornost i koji vam oduzimaju vrijeme bez naknade. Analizirajte svoje radne navike i postavite jasne granice. Racionalan pristup i izbjegavanje rizičnih poteza donijet će vam najviše koristi.

Vaga (23. rujna – 22. listopada)

Vama pomrčina osvjetljava područje prijatelja, društvenih mreža i dugoročnih ciljeva. Novi kontakti ili preporuka bivšeg kolege mogu vam otvoriti vrata prema projektu s ozbiljnim budžetom.

Suradnja i timski rad ključni su za uspjeh. Povećana društvena aktivnost može donijeti i veće troškove, stoga pametno rasporedite novac. Venera u vašem znaku pojačava vaš šarm, što će vam pomoći u pregovorima i privlačenju pravih prilika.

Škorpion (23. listopada – 21. studenog)

Vaša karijera i javni ugled dolaze u prvi plan. Pomrčina vam donosi priliku da budete primijećeni od strane nadređenih koji će konačno prepoznati vaš trud i predanost.

Ovo je idealan dan za prijavu za promaknuće, pokretanje važnog projekta ili promjenu posla. Mogla bi vam se ponuditi odgovornija uloga koja sa sobom nosi i bolju financijsku kompenzaciju. Vaša stručnost i talenti sada mogu biti unovčeni na višem nivou.

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca)

Otvaraju vam se mogućnosti za zaradu kroz putovanja, obrazovanje ili međunarodne suradnje. Pomrčina vas potiče da svoje znanje i stručnost zapakirate na nov način - možda kroz plaćenu radionicu, pisanje kolumne ili savjetovanje. Iako će prilika za širenjem biti mnogo, ključno je kontrolirati troškove.

Vaš urođeni entuzijazam može vas navesti na nepotrebno trošenje, stoga pronađite ravnotežu između uživanja i financijske odgovornosti.

Foto: Generirao UI

Jarac (22. prosinca – 19. siječnja)

Očekuje vas duboka transformacija na polju zajedničkih financija, investicija i dugova. Pomrčina donosi priliku za financijsko rasterećenje, bilo kroz otplatu duga, povrat poreza ili neočekivani dobitak.

Vaša disciplina bit će nagrađena, a ovo je idealno vrijeme za dugoročno planiranje i stvaranje financijskih rezervi. Pregovori oko zajedničkih resursa, nasljedstva ili poslovnih ulaganja sada mogu donijeti povoljan ishod.

Vodenjak (20. siječnja – 18. veljače)

Naglasak je na partnerstvima, kako poslovnim tako i privatnim. Suradnja s drugima može donijeti neočekivane prilike za financijsko poboljšanje. Moguća je zanimljiva poslovna ponuda ili ideja koja će se dugoročno pokazati vrlo profitabilnom.

Timski rad i dijeljenje resursa donose rast, no ključno je da svi ugovori i dogovori budu transparentni. Prije nego što se obvežete, provjerite sve detalje i uvjerite se da ugovor odražava vrijednost koju donosite.

Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Pomrčina donosi veliki reset vaše svakodnevice, radnih navika i rutine. Na poslovnom planu mogu se pojaviti prilike za dodatne prihode, što će od vas zahtijevati fleksibilnost i dobru organizaciju.

Ovo je snažan mjesec za vašu karijeru, s mogućnostima za promjenu posla ili napredovanje. Kada je riječ o novcu, važno je da se vodite činjenicama, a ne osjećajima. Promišljen pristup trošenju donijet će vam više zadovoljstva i dugoročnu stabilnost.