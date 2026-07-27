Astrolozi najavljuju najsretniji dan u godini: Ovim znakovima će apsolutno sve ići od ruke

Zadnji tjedan srpnja 2026. godine oblikuje se kao jedno od najsnažnijih astroloških razdoblja ljeta, donoseći velike prilike za svaki znak Zodijaka.

U središtu pozornice nalaze se dva iznimno značajna nebeska događaja koja se odvijaju istog dana, 29. srpnja: konjunkcija Sunca i Jupitera u Lavu te pun Mjesec u Vodenjaku.

Ova rijetka i moćna kozmička energija stvara prozor za nove početke, hrabre odluke i neočekivane preokrete.

Dan čuda na pomolu

Astrolozi Jupiter često povezuju sa srećom, ekspanzijom i obiljem, a Sunce s osobnom svrhom i vitalnošću. Kada se ujedine u kreativnom znaku Lava, kao što će se dogoditi 29. srpnja, pojačavaju optimizam i potiču na preuzimanje proračunatih rizika.

Istovremeno, pun Mjesec u Vodenjaku poziva na oslobađanje od starih navika i prihvaćanje autentičnijeg puta, stvarajući idealno okruženje za odluke koje bi mogle imati dugoročne koristi.

Lav

Za lavove, ovaj dan predstavlja apsolutni vrhunac iznimno sretnog razdoblja koje se dugo čekalo. S obzirom na to da se moćni Jupiter nalazi u njihovom znaku prvi put nakon punih 12 godina, pripadnici ovog znaka osjetit će snažan, gotovo nezaustavljiv val samopouzdanja i unutarnje snage.

Rijedak i blistav spoj Sunca, njihovog prirodnog vladara, i Jupitera, planeta sreće, donosi im jedinstvenu priliku da u potpunosti zablistaju i pokažu sve svoje talente svijetu.

Ovo je idealno vrijeme da se odvažite zamisliti najsmjelije vizije svoje budućnosti, dok istovremeno s lakoćom otpuštate stare priče i ograničenja koja su vas do sada kočila.

Foto: Generirao UI

Vodenjak

Pun Mjesec u vašem znaku stavlja vas u samo središte intenzivne osobne transformacije, djelujući kao moćan svjetionik koji osvjetljava vaš daljnji put.

Ova specifična lunacija, u snažnom spoju s transformativnim Plutonom, služi kao katalizator za duboke i korjenite promjene koje će se odraziti na svim razinama vašeg života. Prava sreća i ispunjenje sada se nalaze isključivo u vašoj autentičnoj istini i hrabrosti da budete ono što uistinu jeste.

Dopustite si da u potpunosti prihvatite sve što se u vama i oko vas promijenilo, jer je upravo beskompromisno praćenje vlastitog, jedinstvenog puta ključ vašeg budućeg uspjeha i unutarnjeg mira.

Bik

Vaša karijera i profesionalni put dobivaju snažan kozmički poticaj koji se ne smije zanemariti. Pun Mjesec u Vodenjaku jarko osvjetljava sferu vašeg poslovnog rasta, djelujući kao putokaz koji vas usmjerava prema potpuno novom i uzbudljivom smjeru.

Ako već neko vrijeme osjećate da ste prerasli svoju trenutnu poziciju ili da su vaši talenti sputani, nemojte ignorirati jasne znakove koji vas pozivaju na promjenu.

Upravo sada, proračunati rizik i hrabar iskorak iz zone komfora mogli bi postaviti temelje za značajno i trajno dugoročno zadovoljstvo, otvarajući vrata uspjehu o kakvom ste do sada samo sanjali.

Foto: Generirao UI

Škorpion

Za škorpione upravo sada započinje jedna sasvim nova i inspirativna priča o uspjehu koja obećava dugoročne rezultate. Bez obzira na to težite li javnom priznanju za svoj dosadašnji trud ili ste spremni otvoriti potpuno novo poglavlje u svom profesionalnom životu, astrološke prilike ovog tjedna snažno vas potiču na odlučnu i promišljenu akciju.

Rijedak fenomen poznat kao Jupiterov "cazimi" donosi vam golemu sreću i iznimnu naklonost zvijezda u sferi karijere, stvarajući idealne preduvjete za napredak.

Svaki projekt, suradnja ili inicijativa koju pokrenete u ovom moćnom razdoblju mogli bi postaviti čvrste temelje i oblikovati vaš put prema uspjehu tijekom cijele godine koja je pred vama.