FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEBESKI SPEKTAKL /

Europu u kolovozu čeka djelomična pomrčina Sunca: Evo gdje će i kada biti najvidljivija

Europu u kolovozu čeka djelomična pomrčina Sunca: Evo gdje će i kada biti najvidljivija
×
Foto: Generirao UI

Rijetka pomrčina Sunca pretvorit će dio Europe u pozornicu za jedan od najimpresivnijih kozmičkih prizora godine

22.7.2026.
10:42
Hina
Generirao UI
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Djelomična pomrčina Sunca oduševit će promatrače neba u Europi 12. kolovoza, a Sunce će potpuno nestati na istočnom Grenlandu, zapadnom Islandu i dijelovima Španjolske, kao i na Balearskim otocima i u zapadnom Sredozemlju.

Kozmički događaj bit će djelomično vidljiv ljudima diljem Europe i iz dijelova sjeverne Afrike, dosežući čak do Ukrajine i Maroka.

Irska, Velika Britanija, Francuska, Portugal, Italija, Švicarska i Alžir su među zemljama u kojima će oko 90 posto Sunca biti prekriveno Mjesecom.

Europu u kolovozu čeka djelomična pomrčina Sunca: Evo gdje će i kada biti najvidljivija
Foto: Generirao UI

Kada će se dogoditi pomrčina?

Događaj počinje u Skandinaviji i Grenlandu 12. kolovoza oko 17 sati po GMT-u, a pomrčina se povećava kako se kreće kroz Europu, dosežući vrhunac između 18:15 i 18:45 sati.

Pomrčine Sunca događaju se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Za mnoge u zapadnoj Europi, ova djelomična pomrčina Sunca među najboljim je događajima te vrste do sljedećih potpunih pomrčina Sunca koje će se vidjeti u Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji 2058. i 2081. godine.

Upozorenje

Promatrači u Španjolskoj, Grenlandu i Islandu u kolovozu će moći vidjeti sjajnu solarnu koronu oko crnog diska mladog Mjeseca.

Stručnjaci upozoravaju na promatranje događaja bez posebnih naočala za pomrčinu jer sunčane naočale ne pružaju odgovarajuću zaštitu.

Kamera pametnog telefona može pomoći pri promatranju pomrčine dok su oči okrenute od Sunca, a za djecu se preporučuje korištenje metode projekcije.

AstrologijaDjelomična Pomrčina SuncaDogađajEuropa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike