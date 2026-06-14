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SVEMIRSKA PITANJA /

[KVIZ] Svi znamo da je Zemljin prirodni satelit, no jesu li to poznate i druge činjenice o Mjesecu?

[KVIZ] Svi znamo da je Zemljin prirodni satelit, no jesu li to poznate i druge činjenice o Mjesecu?
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Foto: Shutterstock

Koji je mineral, nazvan po trojici astronauta misije Apollo 11, prvi put otkriven u uzorcima donesenim s njega?

14.6.2026.
18:50
Webcafe.hr
Shutterstock
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Svaki njegov krater krije tajne, od udara drevnih asteroida do priča o prvim koracima čovječanstva izvan Zemlje. Njegova složenost i tajanstvenost čine ga neizostavnim dijelom našeg kozmičkog susjedstva, bilo da se radi o njegovom utjecaju na plimu i oseku, mitovima koje je nadahnuo ili znanstvenim otkrićima koja je omogućio. No, koliko doista poznajete priče koje se kriju iza Zemljinog jedinog prirodnog satelita?

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