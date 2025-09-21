Ove stvari nikako ne smijete raditi tijekom pomrčine Sunca: Navodno biste mogli privući zlo u život

Danas, točnije 21. rujna dogodit će se djelomična pomrčina Sunca, nebeski fenomen koji stoljećima intrigira i nadahnjuje čovječanstvo.

Iako će ovaj događaj biti vidljiv uglavnom s južne hemisfere, njegova energija i simbolika odjekuju globalno. Kroz povijest, pomrčine su smatrane zlokobnim predznacima, okidačima za strah i masovnu histeriju.

Danas, dok znanost nudi jasna objašnjenja, drevna vjerovanja i astrološka upozorenja i dalje žive, a isprepliću se sa stvarnim, znanstveno dokazanim opasnostima.

Praznovjerja i astrološka upozorenja

Pomrčina Sunca u Djevici donosi pojačanu energiju usmjerenu na zdravlje, red i osobnu odgovornost. Astrolozi savjetuju oprez jer je ovo vrijeme nestabilno, idealno za introspekciju, ali pogubno za ishitrene poteze.

Foto: Profimedia

Ne izazivajte sudbinu: Drevni mitovi i vjerovanja

Strah od pomrčine duboko je ukorijenjen u ljudskoj povijesti. Drevni narodi, ne shvaćajući astronomsku pozadinu, smatrali su da tama koja usred dana proguta Sunce može značiti samo jedno - gnjev bogova.

Znak božanskog bijesa: Stari Grci vjerovali su da je pomrčina znak ljutih bogova koji donose katastrofu, dok su Asteci smatrali da nebeski jaguar proždire Sunce. Kako bi ga otjerali, stvarali su zaglušujuću buku udarajući u bubnjeve i vičući.

Opasnost za trudnice: Jedno od najraširenijih praznovjerja jest ono o štetnosti pomrčine za trudnice i nerođenu djecu. U mnogim kulturama, trudnicama se savjetuje da ostanu u zatvorenom, ne koriste oštre predmete i ne jedu. U meksičko-američkoj tradiciji, trudnice na trbuh stavljaju sigurnosnu iglu ili nose nešto crveno kako bi "odbile" zle utjecaje. Iako NASA potvrđuje da ne postoji nikakvo štetno zračenje, ovi običaji i danas žive.

Otrovna hrana i nečiste radnje: U nekim dijelovima Indije, vjeruje se da hrana pripremljena tijekom pomrčine postaje nečista i otrovna. Zbog toga mnogi poste, i izbjegavaju čak i pijenje vode. Također se smatra da su spavanje, vršenje nužde i spolni odnosi tijekom pomrčine radnje koje donose nesreću.

Foto: Profimedia

Astrološki oprez: Što izbjegavati tijekom pomrčine u Djevici

Astrološki gledano, pomrčine su portali za velike promjene, no njihova je energija kaotična. Zato je ključno znati kako se postaviti.

Ne donosite nagle životne odluke: Iako pomrčina može donijeti iznenadnu jasnoću o tome što u vašem životu ne funkcionira, oduprite se porivu da odmah date otkaz, prekinete vezu ili uložite velik novac.

Energija je previše nestabilna. Zabilježite svoje spoznaje, ali odluke donesite nekoliko dana kasnije, kad se kozmička prašina slegne.

Ne pokušavajte manifestirati ili puniti kristale: Za razliku od uobičajenog mladog Mjeseca, energija pomrčine je nepredvidljiva.

Pokušaj "zaključavanja" želja u ovom periodu može dovesti do rezultata koji nisu u skladu s vašim istinskim putem. Ovo je vrijeme za otpuštanje, a ne za privlačenje.

Ne zanemarujte zdravlje: Djevica vlada zdravljem i dnevnim rutinama. Ignoriranje signala koje vam tijelo šalje, preskakanje odmora ili pretrpavanje rasporeda tijekom pomrčine može dovesti do sagorijevanja. Posvetite se odmoru, zdravoj prehrani i laganim vježbama.