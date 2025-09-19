Venera je u Djevici, a ovi znakovi suočavaju se s promjenama: Dok jedni blistaju, drugi su u problemu

Pripremite se za kozmički zaokret jer danas, 19. rujna planet ljubavi, ljepote i harmonije, Venera, napušta dramatičnu pozornicu lava i ulazi u prizemljen, praktičan i analitičan znak djevice.

Ovaj tranzit, koji će trajati do 13. listopada, donosi kolektivnu promjenu u načinu na koji izražavamo i doživljavamo ljubav. Zaboravite na velike geste i vatromet; Venera u Djevici cijeni ljubav koja se dokazuje djelima, a ne riječima.

Dok je Venera u Lavu tražila divljenje i svjetla reflektora, u Djevici pronalazi snagu u tihim, ali postojanim djelima odanosti. Ovo je razdoblje kada se ljubav mjeri pouzdanošću, pažnjom posvećenom detaljima i iskrenom brigom.

Venera se u ovom zemljanom znaku smatra "u padu", što ne znači da je ljubav osuđena na propast, već da se njezina energija manifestira drugačije - fokusiranije, kritičnije i s naglaskom na autentičnosti.

Ovaj tranzit djeluje kao kozmički audit za sve odnose, tako što će jačati one koji su stvarni i razotkrivajući pukotine u onima koji to nisu. Iako će svi osjetiti ovaj poziv na odgovorniji pristup ljubavi, četiri znaka Zodijaka doživjet će ga najdublje.

Djevica: Kozmičko zeleno svjetlo za ljubav i samopouzdanje

Sasvim prirodno, djevice će najintenzivnije osjetiti ovaj tranzit jer se Venera nalazi upravo u njihovom znaku. Ovo je vaše vrijeme da zablistate. Drugi će vas doživljavati kao magnetski privlačne, šarmantne i pristupačne, što otvara vrata novim društvenim i romantičnim prilikama.

Očekujte pojačanu pažnju i iskoristite je za umrežavanje, sklapanje prijateljstava i izlazak iz svoje zone komfora. Ipak, s Venerom u vašem znaku, vaš unutarnji kritičar mogao bi postati glasniji. Možda ćete oštrije sagledavati mane u sebi i svojim postojećim vezama. Ključno je iskoristiti ovu energiju za poboljšanje, a ne za perfekcionizam.

Umjesto da se fokusirate na nedostatke, prepoznajte svoje talente i darove. Ovo je razdoblje koje vam daje kozmičko dopuštenje da budete namjerni u ljubavi, privlačeći partnere koji cijene vašu promišljenost i ulažu jednak trud.

Za zauzete Djevice, ovo je idealno vrijeme za stvarne razgovore o budućnosti, zajedničkim ciljevima i rutinama koje jačaju vašu vezu.

Foto: Profimedia

Ribe: Odnosi u fokusu i potraga za ravnotežom

S Venerom koja aktivira vašu sedmu kuću partnerstva, svi vaši odnosi dolaze pod kozmičko povećalo. Ovo je razdoblje dubokih spoznaja i, ponekad, suočavanja sa stvarnošću. Vaša želja za produbljivanjem veza bit će pojačana, no istovremeno ćete jasnije vidjeti gdje riječi ne odgovaraju djelima.

Fantazija ustupa mjesto potrebi za svakodnevnom odanošću. Ovaj tranzit vas podsjeća da je sklad u vezama izravno povezan s vašim osobnim razvojem. Mogući su realni uvidi koji vas tjeraju da prihvatite nesavršenosti, kako svoje tako i partnerove.

Ako ste slobodni, privlačit će vas prizemljeni i pouzdani pojedinci koji vam pružaju osjećaj sigurnosti jednako kao i leptiriće u trbuhu. Za one u vezama, ovo je prilika da se sukobi brže riješe jer će ego zauzeti stražnje sjedalo, a fokus će biti na kompromisu i iscjeljenju.

Lekcija ovog razdoblja je jasna: prava ljubav ne samo da nadahnjuje, već i održava.

Foto: Profimedia

Blizanci: Emotivno iscjeljenje i snaga doma

Za vas, blizanci, Venera u Djevici donosi utjehu, brigu i iscjeljenje u vaš dom i obiteljsko okruženje. Fokus se s vanjskog svijeta premješta na vaš unutarnji život, potičući vas na veću emocionalnu ranjivost i introspekciju.

Ovo je vrijeme za iscjeljivanje starih rana i postizanje dubljih spoznaja o vašim romantičnim odlukama, koje su često oblikovane obiteljskim nasljeđem i dinamikom iz djetinjstva.

Ovaj tranzit djeluje kao sidro, što će vam omogućiti da se povežete sa svojim osjećajima i ojačate veze s obitelji i najbližim prijateljima. Možda ćete osjetiti poticaj da se posvetite umjetničkim hobijima ili da svoj dom pretvorite u utočište koje odražava vašu unutrašnjost.

Ljubav sada traži da usporite, pažljivo slušate i osigurate da ste vi i vaši voljeni na istoj valnoj duljini. Bliskost se ne podrazumijeva, ona se njeguje, a ovaj period vam daje savršenu priliku upravo za to.

Strijelac: Karijerne ambicije pod svjetlima reflektora

Dok Venera prolazi kroz djevicu, vaša deseta kuća karijere i javnog imidža postaje izuzetno aktivna. Osjetit ćete snažan poriv da ostavite trag u svijetu, bilo kroz profesionalni napredak, poboljšanje reputacije ili preuzimanje veće odgovornosti.

Sve su oči uprte u vas, a vaša urođena karizma i optimizam sada dolaze do punog izražaja, jačajući vaše samopouzdanje. Tijekom ovog tranzita, nemojte se iznenaditi ako privučete pažnju autoriteta, mentora ili utjecajnih osoba koje vam mogu pomoći u napredovanju. Vaš rad i trud bit će prepoznati i nagrađeni, a osjećaj ispunjenosti bit će veći no ikad.

Ipak, ključno je da svojim ambicijama pristupite zrelo, pošteno i pouzdano. Dokažite da ste sposobni nositi se s manjim zadacima kako bi vam bili povjereni veći.