Ova četiri znaka će uvijek okriviti druge za svoje pogreške: Ponos im ne dopušta da priznaju

U svijetu međuljudskih odnosa, preuzimanje odgovornosti ključan je element zrelosti i osobnog rasta. Ipak, svatko od nas poznaje barem jednu osobu koja, čini se, posjeduje nevjerojatnu sposobnost prebacivanja krivnje na druge čim nešto pođe po zlu.

Konstantno igranje uloge žrtve ne samo da je neodgovorno, već s vremenom odbija ljude i ostavlja dojam djetinjastog ponašanja.

Zanimljivo je da astrologija nudi uvid u to zašto su neki ljudi skloniji takvom ponašanju. Iako zvijezde ne određuju našu sudbinu, mogu ukazati na određene sklonosti. Četiri horoskopska znaka koja se najteže suočavaju s vlastitim pogreškama i najbrže upiru prstom u druge.

Lav: Ponos iznad svega

Lavovi, vladari zodijaka, karizmatični su i samouvjereni pojedinci koji obožavaju biti u centru pažnje. Njihov ponos može biti dvosjekli mač. Kada stvari krenu naopako, lavu je gotovo nezamislivo prihvatiti da je odigrao ulogu u neuspjehu.

Priznavanje pogreške za njih je poput mrlje na savršenoj kraljevskoj odori, a oni odbijaju biti viđeni u bilo kakvom lošem svjetlu. Umjesto da preuzmu odgovornost, radije će okriviti vanjske faktore ili ljude oko sebe. Njihov urođeni osjećaj važnosti i stav "ja ne mogu pogriješiti" sprječava ih da se suoče s realnošću situacije.

U ekstremnim slučajevima, spremni su pokrenuti i cijelu kampanju protiv onoga tko se usudi ukazati na njihovu grešku. Vješto će koristiti svoj šarm i laskanje kako bi pridobili druge na svoju stranu i izolirali "neprijatelja", samo kako bi sačuvali svoj besprijekoran imidž.

Foto: Profimedia

Djevica: U potrazi za nedostižnim savršenstvom

Djevice su poznate po svom analitičkom umu i težnji ka perfekcionizmu. U njihovom svijetu, sve mora biti logično, uredno i, naravno, savršeno. Zbog toga često vjeruju da su njihove metode i odluke nepogrešive.

Kada se planovi izjalove, djevica rijetko pomišlja da je problem u njoj. Umjesto toga, zaključuje da je do neuspjeha došlo zbog tuđe nesposobnosti ili nedostatka truda.

U vezama, kao i u poslu, za njih je sve osim njih samih manjkavo. Nije rijetkost da djevica smatra kako je okružena ljudima koji jednostavno ne posjeduju njezinu razinu znanja i iskustva.

Taj arogantni perfekcionizam stvara mentalnu blokadu koja im onemogućuje preuzimanje odgovornosti za bilo što što ne funkcionira prema planu.

Škorpion: Intenzitet koji ne prašta

Strastveni i intenzivni, škorpioni doživljavaju svijet kroz duboke emocije i snažnu potrebu za kontrolom. Kada vjeruju da su u pravu, gotovo ih je nemoguće uvjeriti u suprotno.

Jedna od njihovih najizraženijih karakteristika je sklonost dugotrajnom pamćenju nepravde. Škorpioni nikada ne zaboravljaju i svoje stare zamjerke koriste kao legitiman izgovor za vlastite postupke. Ako ih netko pokuša pozvati na odgovornost, bez problema će izvući popis prošlih povreda kako bi opravdali sebe.

Priznavanje pogreške za njih predstavlja ranjivost i slabost, a to je nešto čega se panično boje. Njihova ih tvrdoglavost sprječava da uvide vlastite propuste, pa često uvjeravaju i sami sebe da su prave žrtve. U stanju su manipulirati drugima, ali i sobom, kako bi izbjegli suočavanje s istinom.

Foto: Profimedia

Vodenjak: Neovisnost kao izgovor

Vodenjaci su individualci koji ponosno koračaju vlastitim putem, ne mareći za konvencije. Njihova snažna želja za neovisnošću i slobodom ponekad se manifestira kao borba s preuzimanjem odgovornosti.

Toliko su usredotočeni na provođenje stvari na svoj način da često zanemaruju kako njihovi postupci utječu na druge. Paradoksalno, iako su često duboko zabrinuti za socijalnu pravdu i jednakost na globalnoj razini, mogu zanemariti važnost osobne odgovornosti u održavanju zdravih odnosa. Vodenjak rijetko uopće razmatra mogućnost da je on uzrokovao problem.

U vezama i prijateljstvima, ako dođe do poteškoća, gotovo uvijek će pretpostaviti da je krivnja isključivo na drugoj strani, čvrsto vjerujući da su njihovi postupci opravdani jer su od početka bili jasni u vezi sa svojim potrebama.