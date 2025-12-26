Poplave odnijele tri života, ljudi zarobljeni u autima, tisuće bez struje: Pogledajte snimke

Jake kiše koje su padale proteklih dana u velikim dijelovima Kalifornije izazvale su poplave i klizišta te su odnijele tri života, prenio je BBC.

Oluje, za koje se očekuje da će trajati i tijekom petka, donijele su 27 cm kiše u neke dijelove okruga Los Angeles, izazvale evakuacije i onemogućile promet glavnim cestama.

Hitne službe morale su izvesti nekoliko akcija spašavanja, uključujući ljude zaglavljene u vozilima zbog porasta razina poplavnih voda. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je u srijedu izvanredno stanje u Los Angelesu i drugim okruzima južne Kalifornije.

On December 25, footage showed cars and homes submerged in San Bernardino County, one of the hardest hit. Officials say floods killed at least three people, damaged scores of properties and left hundreds displaced pic.twitter.com/jAOxhwnACH — TRT World (@trtworld) December 26, 2025 Heartbreaking chaos in Southern California: Severe floods shut down I-15 and major highways, stranding holiday travelers for miles amid raging waters and mudslides. pic.twitter.com/umugLN7cao — Monojit Sinha (@MonojitSinha11) December 26, 2025

Oko 100.000 ljudi u državi bez struje je od četvrtka navečer. Američki centar za vremenske prognoze rekao je u četvrtak da su "moguće brojne poplave". "Osim toga, mnogi potoci mogli bi nabujati, što bi potencijalno moglo utjecati na veće rijeke".

Policijska uprava iz San Diega izvijestila je da je u srijedu ujutro 64-godišnjaka iz San Diega ubilo srušeno drvo.

Izdana upozorenja za evakuaciju

Još jedna 74-godišnja osoba poginula je tijekom vikenda u poplavi dok ju je policija pokušavala spasiti iz vozila u Reddingu, rekao je gradonačelnik lokalnim medijima.

U ponedjeljak je žena u 70-ima umrla nakon što ju je "veliki val srušio sa stijene i odnio u ocean" u državnom parku MacKerricher u okrugu Mendocino, priopćio je šerifov ured.

A storm caused flooding in Wrightwood,San Bernardino.The governor declared a state of emergency in Los Angeles and other Southern California counties.More than 11 inches of rain fell in some mountainous areas of Los Angeles County.@SBCOUNTYFIRE @wrightwoodspetshop pic.twitter.com/ZgBn4e69B2 — Climate Review (@ClimateRe50366) December 25, 2025 🚨Deadly floods swept parts of California, killing three people as heavy rain triggered landslides, submerged roads, and forced dramatic rescue operations. pic.twitter.com/VpWSC9SYEQ — Unpopular (@_unpopular_1) December 26, 2025

Upozorenja na evakuaciju na snazi ​​su dio okruga San Bernardino u južnoj Kaliforniji, a za one u području zaljeva San Francisco u četvrtak ujutro izdana su hitna upozorenja za iznenadne poplave.

Brzina vjetra u području zaljeva premašila je 161 km/sat prema opservatoriju u blizini San Josea, izvijestio je San Francisco Chronicle.

U Altadeni, blizu Los Angelesa, pojavilo se klizište u području bez vegetacije koje je manje sposobno apsorbirati vodu. Područje je u siječnju ove godine ogoljeno požarom.

Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass proglasila je izvanredno stanje zbog oluja i upozorila stanovnike da budu oprezni na cestama tijekom prometne blagdanske gužve.

"Pozivam sve stanovnike Los Angelesa da ostanu na sigurnom i budu izuzetno oprezni na cestama ako baš moraju putovati“, poručila je. "Molim vas, nemojte olako shvatiti ovu oluju".

