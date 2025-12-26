Iva Todorić o Božiću u njezinom domu: 'Dekoracija je moja odgovornost, a mama priprema hranu'

Božić je najljepše doba godine, vrijeme koje nosi posebnu čaroliju, obiteljski zajedništvo i ljubav. U obitelji Todorić, Božić se uvijek dočekuje s istim osjećajem – s naglaskom na obitelj, zajedništvo i ljubav, bez obzira na sve ostale okolnosti. Poduzetnica Iva Todorić ne skriva da joj je svake godine najvažnije da su svi članovi obitelji na okupu. Za nju, materijalne stvari nisu prioritet, najvažniji je osjećaj zajedništva, topline i ljubavi koji dolazi s obiteljskim okupljanjem. Ovaj vrijedni princip uspješno je prenijela i na svoju djecu, kćer Taru te sinove Antu i Ivana.

Za Net.hr, Iva Todorić progovara o tome kako Božić provodi u krugu obitelji, o najljepšim tradicijama koje njeguju, te o tome što za nju znači ovaj blagdan.

Postoji li božićna i koju ste naslijedili od svojih roditelja, a koju ste prenijeli na svoju djecu?

Najvažnija tradicija koju sam naslijedila je da je Božić rezerviran isključivo za obitelj. Tu sam vrijednost prenijela svojoj djeci i danas, iako su već punoljetni, za taj dan znaju da se vraćamo istom osjećaju zajedništva, mira i pripadnosti.

Što za vas osobno znači Božić?

Za mene je Božić povratak sebi i boravak u krugu obitelji. To je vrijeme zahvalnosti, tišine i topline doma, trenutak kada se sve uspori i kada se podsjetimo koliko su krug obitelji i zajedništvo zapravo najvažniji.

Kako danas izgleda obiteljska dinamika za blagdane?

Blagdanska dinamika kod nas je već godinama ista. Na Badnjak se cijela obitelj okuplja kod mene, braća sa svojim obiteljima, roditelji i djed. Na Božić smo svi kod mame i tate. To je tradicija koju čuvamo dugi niz godina.

Koja vam je najdraža uspomena s božićnih slavlja iz vremena kada ste bili mlađi?

Najdraža uspomena veže se uz Badnju večer iz djetinjstva. Braća i ja bismo stajali ispred vrata dnevnog boravka i pjevali hrvatske božićne pjesme, a tek nakon toga ulazili unutra i išli po poklone. Uvijek je netko od starijih bio ''Isusek'', a prozor je ostajao otvoren pa smo se pitali je li već otišao. Posebno pamtim i kićenje bora s bakom Mirom, majkom moga tate. Svaka kuglica imala je svoje mjesto, a ona je uvijek govorila gdje koja ide.

Uživaju li vaša djeca u božićnim čarolijama i danas?

Moja djeca su danas odrasli ljudi, ali vjerujem da i dalje osjećaju božićnu toplinu kroz zajedništvo i obiteljske rituale. Najvažnije mi je da nose osjećaj doma i sigurnosti te da znaju da se uvijek imaju kamo vratiti.

Kakav blagdanski stil volite u uređenju doma?

Kada uređujem čarobnu kolibu, volim da stil pripada tom podneblju i samoj kući, da sve djeluje prirodno i skladno s okruženjem. Isto tako, kada uređujem u Zagrebu, volim tradiciju i klasične blagdanske elemente, ali svake godine pokušavam promijeniti barem jednu boju ili detalj. Već 25 godina skupljam božićni nakit i upravo mi to daje slobodu da se igram bojama i kombinacijama.

Postoji li obiteljski recept koji se priprema isključivo za Božić?

Badnjak je kod nas nezamisliv bez bakalara. Na Božić se uvijek priprema purica s mlincima i mamina francuska salata, bez koje Uskrs i Božić, barem što se tiče hrane, ne bi bili isti.

Koji poklon koji ste ikada dobili za Božić ima najveću sentimentalnu vrijednost?

Najveću sentimentalnu vrijednost imaju pokloni koji su darovani s emocijom i pažnjom, bez obzira na njihovu materijalnu vrijednost.

Kako izgleda božićni stol u vašem domu?

Božićni stol u mom domu uvijek je pažljivo uređen jer mi je atmosfera izuzetno važna. Dekoracija je moja odgovornost, dok je moja mama zadužena za pripremu hrane.

Postoji li božićna glazba ili film koji mora biti dio blagdana?

Hrvatske božićne pjesme su neizostavne. Televiziju gotovo uopće ne gledam i nemam jedan određeni film bez kojeg ne mogu. Glazba i atmosfera su mi puno važniji od ekrana.

Što si priželjkujete u 2026. godini?

U 2026. godini priželjkujem zdravlje, mir i stabilnost za svoju obitelj te da ostanemo povezani i prisutni jedni za druge.

